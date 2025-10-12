Neuveríte, KTO získal rolu v Ďurovčíkovom muzikáli Rómeo a Júlia: Kráska prešla zaťažkávacou skúškou!

Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Veľkolepý návrat! Ján Ďurovčík pripravuje pre divákov nezabudnuteľný zážitok – kultový muzikál Rómeo a Júlia sa vracia na javisko. A nebude to len také hocijaké uvedenie!
Prečítajte si tiežMuzikál Rómeo a Júlia sa do divadla JANART vráti 27. novembra a už teraz je jasné, že pôjde o udalosť sezóny. Návrat ikonického titulu, spojenie osvedčených mien s novou generáciou a obrovské očakávania od mladých talentov – Ďurovčík sľubuje, že diváci zažijú niečo, čo si budú pamätať ešte dlho. „Mám starých svojich bardov, ktorí sú pre mňa istotou, ako je Slezák, Vyskočil, Fecková, Cmorik a podobne, ktorí sa vracajú. A popri tom je komplet nové obsadenie,“ ozrejmil na margo obsadenia uznávaný režisér Ďurovčík.
Obsadenie je podľa neho mixom absolútnej kvality, veľkú pozornosť však púta postava Júlie, ktorú si zahrá dcéra futbalovej legendy Róberta Vitteka a influencerky Patrície Vittekovej – Thia. Tá si však podľa režiséra prešla poriadnou zaťažkávacou skúškou. „Absolvovala sedem kôl konkurzu, čo sme tie dievčatá dusili. Najkrajšie na tom je, že na poslednom kole bolo 12 Júlií, ktoré by to mohli spievať… Vsadili sme na mladosť a uvidíme. A takisto musí drieť, drieť a drieť,“ dodal režisér, ktorý toleruje iba kreativitu, talent, pracovitosť, nasadenie a disciplínu. Skvelý výsledok a uznanie divákov sú preňho rovnako dôležité ako radosť z tvorby a práce.
Ďurovčík o muzikáli Rómeo a Júlia (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)