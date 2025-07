KONIEC po 16 rokoch manželstva: Známy český herec oznámil ROZVOD!

(Zdroj: Instagram L.L.)

Manželia sa svoj rozchod rozhodli oznámiť prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Festival vo Varoch skončil. Povedali sme si, že si počkáme, než to oznámime. Predsa len chceme tiež svoju chvíľku slávy, keď máme 16-ročnú tradíciu,“ uviedli v príspevku s viacerými spoločnými fotkami. A potom prešli k veci.

„Teda svet virtuálny a nielen ty, rozhodli sme sa, že sme sa našej cesty manželskej a partnerskej nabažili a prejdeme do formátu priateľského, kamarátskeho. Dáme teraz priestor špekuláciám a k tomu sme vybrali pár fotografií, kde nám to pristane. Deťom sme to povedali, maminkám tiež, teraz teda vám,“ dodali manželia.

Dvojica má spolu dve deti - syna Mikuláša a dcéru Magdalénu. A v minulosti ustáli aj hercovo temné obdobie, prepadol totiž alkoholu, utápal sa v depresiách a nebavilo ho žiť. „Keby som chlastal ďalej, Lucinka by odo mňa odišla. Tak som povedal dosť. Došlo mi, že by som už nikho nemal, zostal by som sám, zrejme by som sa upil a raz by sa mi podarilo sa zabiť. Nastúpil som totálnu askézu a začal som sa liečiť,“ povedal v minulosti webu Prima Ženy.