Sánchez varuje: Španielsko čelí novej klimatickej realite, záplavy nútia krajinu konať

MADRID - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok upozornil, že krajina sa musí prispôsobiť na úplne novú klimatickú realitu. Vyjadril sa tak po ďalších ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali ďalšie obete a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy, píše o tom agentúra AFP.
Výzva na jednotný postup
„Je dôležité, aby sme boli jednotní v hodnotení situácie a v príprave opatrení, ktoré dokážeme ponúknuť pri takýchto mimoriadne nepriaznivých prejavoch počasia,“ zdôraznil Sánchez. Opätovne vyzval na uzavretie širokej dohody o klíme s cieľom koordinovať reakcie na inštitucionálnej, ekonomickej a sociálnej úrovni.
Podľa premiéra sa podmienky v krajine zmenili. „To si vyžaduje zdroje, ale aj prispôsobenie sa úplne novej klimatickej realite, ktorá často presahuje vedecké prognózy a vyžaduje spoločnú prácu všetkých úrovní vlády,“ dodal.
Krajina pod tlakom zmien
Španielsko patrí v Európe medzi krajiny najviac postihnuté klimatickými zmenami. Čelí čoraz dlhším vlnám horúčav aj častejším prívalovým dažďom, čo potvrdili aj povodne z októbra 2024, pri ktorých zahynulo viac než 230 ľudí.
Od januára zasiahlo Španielsko už sedem búrok. Minulý týždeň spôsobili výnimočne silné zrážky spojené s búrkou Leonardo veľké záplavy a rozvodnenie riek i priehrad. Živel si vyžiadal dve obete v Španielsku a jednu v susednom Portugalsku. Podľa úradov v Andalúzii zostávalo v pondelok evakuovaných približne 6400 ľudí. Od soboty zároveň Pyrenejský polostrov zasiahla ďalšia búrka s názvom Marta, v dôsledku ktorej zahynul jeden človek v Španielsku a jeden v Portugalsku.