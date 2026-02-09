Tragický týždeň v talianskych horách: Lavíny si vyžiadali rekordných 13 obetí

MILÁNO - Za posledný týždeň zomrelo v talianskych horách rekordných 13 lyžiarov, horolezcov a turistov, oznámili v pondelok tamojší záchranári. Desať z nebohých osôb zahynulo v dôsledku lavín, ktoré vyvolala mimoriadne nestabilná snehová pokrývka. Upozornila na to agentúra AP.
Rizikové podmienky v celých Alpách
Čerstvý sneh, ktorý napadol počas nedávnych fujavíc, vytvoril spolu s vetrom mimoriadne rizikové podmienky v celých talianskych Alpách, uviedli miestni horskí záchranári. „Za takýchto podmienok môže stačiť na spustenie lavíny aj prechod jediného lyžiara alebo prirodzené preťaženie váhou snehu,“ vysvetlil Federico Catania, hovorca talianskeho horského záchranného zboru.
K úmrtiam, ktoré si vyžiadali lavíny, došlo na neupravených svahoch, ďaleko od dobre udržiavaných a monitorovaných olympijských areálov v Lombardsku a v Cortine d'Ampezzo v Benátsku, ako aj vo Val di Fiemme v autonómnej provincii Tridentsko.
V spravovaných strediskách nehrozí nebezpečenstvo
„Ľuďom lyžujúcim v spravovaných lyžiarskych strediskách a predovšetkým v olympijských areáloch nehrozí žiadne nebezpečenstvo ani riziko,“ potvrdil Catania. „Všetky tieto oblasti sú neustále monitorované a sú vo všeobecnosti bezpečné bez ohľadu na olympijské podujatia,“ dodal. Záchranári odporúčajú ľuďom, ktorí chcú navštíviť horské oblasti, aby sledovali lavínové správy a odložili svoje cesty, kým sa snehová pokrývka nestabilizuje.