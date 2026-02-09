DESIVÉ ODHALENIE Američania hádžu STÁVKY, kde Trump najbližšie zaútočí! Ide v tom aj jeho syn

WASHINGTON – Nie je žiadnym tajomstvom, že v Spojených štátoch hazard prekvitá. Príkladom je mesto Las Vegas, ktoré bolo vybudované na púšti len vďaka hazardu. Američania sú schopní stávkovať aj v tých najbizarnejších oblastiach. V najnovšom odhalení sa však zistilo, že istá platforma ponúka stávky, kde sa najbližšie objaví americká armáda. Stávky prebiehali vo veľkom aj pred intervenciou do Venezuely.
Ľudia v USA majú možnosť stávkovať už nielen v športe alebo ohľadom výsledku volieb. Platforma Polymarket spustila šialenú možnosť, kde si tipéri môžu staviť aj na to, kde sa americký prezident Donald Trump rozhodne najbližšie zaútočiť. Informuje o tom The Washington post.
Stávky na zvrhnutie Madura
Nejde tu o obvyklú formu hazardu. Tipéri súperia medzi sebou a samotná platforma funguje len ako sprostredkovacia strana, kde sa presúvajú vklady a vyplácajú výhry. V kurze sú v týchto dňoch najmä stávky, kde Trump najbližšie zaútočí. Už začiatkom roku mnoho ľudí tipovalo, či USA podniknú útok na Venezuelu. Denník The Wall Street Journal uvádza, že jednému štastlivcovi sa podarilo vyhrať 400-tisíc dolárov, keď si stavil, že venezuelský prezident bude zvrhnutý z funkcie.
Polymarket, ktorý je založený na kryptomenách, pridal nedávno stávky aj na ďalšie potenciálne krajiny, ktoré môžu dopadnúť ako Venezuela. Tipéri si môžu podať na Kolumbiu či Kubu. Dokonca je otvorená aj stávka, či Trump do konca roku 2026 zaútočí na Grónsko.
V kontexte nedávnych udalostí ide o veľmi nebezpečnú formu hazardu, pričom sa už objavujú špekulácie, že niektorí "hráči" môžu mať silné prepojenie na administratívu amerického prezidenta.
Možná spojitosť s Bielym domom
Na platforme Polymarket je totiž aktívny aj Donald Trump jr. Užívatelia na sociálnej sieti X už začínajú špekulovať, že hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová manipulovala s predikčnými trhmi, keď náhle ukončila tlačovú konferenciu tesne pred uplynutím 65 minút. Na tento čas si stavili tipéri na Kalshi, príbuznej platforme Polymarketu, kde Trump jr. pôsobí ako poradca.
"Verejnosť na sociálnych sieťach to rieši vo veľkom na priek tomu, že ešte nikto neuviedol konkrétne dôkazy," dopĺňa americký denník.
Web The New York Times spomenul, že začiatkom februára prebiehali veľké stávky možného útoku USA na Irán, a to konkrétne pre dni 7. alebo 13 február. Tipéri mali vložiť 153 miliónov dolárov.