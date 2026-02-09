Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Megaprojekt na úpätí Devínskej Kobyly! Dúbravka sa búri, chcú vyrúbať plochu 16 futbalových ihrísk: Vznikla PETÍCIA

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič je proti vybudovaniu nového vzdušného vedenia na úpätí Devínskej Kobyly Zobraziť galériu (2)
Starosta Dúbravky Martin Zaťovič je proti vybudovaniu nového vzdušného vedenia na úpätí Devínskej Kobyly (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer, Facebook/Martin Zaťovič - starosta Dúbravky)
BRATISLAVA - Obyvatelia a vedenie bratislavskej Dúbravky sa búria proti plánom na výstavbu vzdušného vedenia cez Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla. Projekt by podľa nich znamenal masívny výrub lesa v území s najvyšším stupňom ochrany a trvalé narušenie prírodného prostredia v CHKO Malé Karpaty. Vznikla preto petícia, ktorej cieľom je zastaviť výstavbu vedenia.

Devínska Kobyla a jej okolie patria k najcennejším prírodným územiam Bratislavy. Pre obyvateľov Dúbravky sú miestom oddychu, športu, prechádzok a každodenného kontaktu s prírodou. Práve preto vyvolal veľké znepokojenie zámer vybudovať nové vzdušné elektrické vedenie, ktoré by prechádzalo cez lesy na úpätí Devínskej Kobyly a zasiahlo aj do územia s najvyšším stupňom ochrany.

Starosta bratislavskej Dúbravky Martin Zaťovič uvádza, že Západoslovenská distribučná, a.s., prostredníctvom spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s., predložila Mestskej časti Bratislava–Dúbravka projektovú štúdiu „Nové vedenie 2×110 kV Stupava/Podunajské Biskupice – Volkswagen Bratislava/Lamač“. Trasa vedenia má viesť cez Horné Krčace, Jezuitské lesy, Bielu studničku, Švábsky vrch, Dúbravskú hlavicu a Veľkú lúku, následne popri železničnej trati Bratislava – Břeclav a ďalej cez poľnohospodársku krajinu až do rozvodne Volkswagen Slovakia.

Zásah do prírody v rozsahu 16 futbalových ihrísk

Celková dĺžka plánovaného vedenia je 9,2 kilometra, pričom až 3 kilometre prechádzajú cez lesné územie na úpätí Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Ide o územie s najvyšším stupňom ochrany, upozorňuje Zaťovič.

 
 

Vedenie má zo zákona ochranné pásmo široké 38 metrov. "Na jeho zabezpečenie by bolo potrebné vyrúbať približne 114 000 m² lesa, čo zodpovedá rozlohe približne 16 futbalových ihrísk a toto územie následne dlhodobo udržiavať v bezlesnom stave. Pravidelné odstraňovanie vegetácie nad 3 m výšky by predstavovalo trvalý a nevratný zásah do prírodného prostredia, s negatívnym vplyvom na miestnu faunu a flóru," upozorňuje Zaťovič, ktorý dodáva, že trasa zároveň prechádza panoramatickým hrebeňom nad Dúbravkou a v oblasti Veľkej lúky zasahuje biokoridor Veľkolúckeho potoka.

Megaprojekt na úpätí Devínskej
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Martin Zaťovič - starosta Dúbravky)

Petícia

Zástupcovia občanov spolu s odborníkmi navrhli riešenie, ktoré by sa vyhlo lesným porastom a využilo už existujúce ochranné pásma. Takýto variant by minimalizoval ekologické škody a zároveň umožnil realizáciu potrebnej infraštruktúry. Napriek tomu, že alternatíva bola predložená, pôvodný zámer pokračuje ďalej. Preto sa obyvatelia rozhodli konať. V reakcii na predložený zámer vznikla petícia s názvom „STOP výstavbe vzdušného elektrického vedenia 110 kV na úpätí Devínskej Kobyly“. Jej cieľom je podľa signatárov ochrániť prírodné územie a presadiť šetrnejšie riešenia.

Petícia žiada Mesto Bratislava o dva zásadné kroky. Prvým je zrušiť koridor pre vzdušné vedenie 110 kV v trase Horné Krčace – Volkswagen Slovakia v platnom Územnom pláne Bratislavy (ÚPN 2007). Jeho zrušením by sa predišlo výrubu lesov v CHKO Malé Karpaty, narušeniu panorámy nad Dúbravkou stožiarmi VVN, trvalému zaťaženiu rozvojovej lokality Veľká lúka, devastácii lesov, lúk a záhrad a obmedzeniu nakladania s pozemkami v ochrannom pásme a zníženiu ich hodnoty.

Druhým krokom je zamedziť výstavbe nových vzdušných vedení VVN na území Dúbravky a Bratislavy. V prípade nevyhnutnej potreby nových energetických trás obyvatelia žiadajú uprednostniť podzemné káblové vedenia, minimalizovať dopady na obyvateľov a životné prostredie.

Reakcia Západoslovenskej distribučnej

Spoločnosť Západoslovenská distribučná pre Bratislavské noviny uviedla, že každý zásah do lesných území vníma ako krajné riešenie, no nové vedenie 2×110 kV je podľa nej nevyhnutné pre budúce zabezpečenie energetických potrieb Bratislavy. Ako pripomína hovorkyňa Michaela Dobošová, koridor je v územnom pláne hlavného mesta zapísaný už viac ako 20 rokov a rastúce zaťaženie sústavy súvisí aj s rozvojom Dúbravky. Trasa má podľa nej úplne obchádzať Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla, pričom zásah do lesného porastu sa týka územia mestskej časti Dúbravka.

ZSE zároveň pokračuje v spracúvaní štúdií realizovateľnosti a pripravuje viacero variantov trasovania vedenia. Preverujú sa alternatívy, ktoré by znížili zásah do lesov, vrátane vyvýšených stožiarov či podzemnej káblovej trasy. Ako doplnila hovorkyňa, v decembri 2025 sa zástupcovia spoločnosti stretli so starostom Dúbravky a diskutovali o jednotlivých možnostiach, pričom každý variant prináša svoje obmedzenia, ktoré bude potrebné posúdiť v spolupráci so samosprávami.

Plánovaný horizont realizácie projektu je rok 2035. ZSE deklaruje, že pri zásahoch do zalesnených území uplatňuje ekologický manažment koridorov (ECM), ktorý má zabezpečiť obnovu stabilných a pestrých ekosystémov. Podľa Dobošovej tento prístup podporuje prirodzenú vegetáciu, neohrozuje bezpečnosť vedenia a zároveň zvyšuje biodiverzitu a odolnosť územia voči zmene klímy.

