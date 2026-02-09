Rozruch v známom stredisku: Na svahu sa objavila medvedia rodinka, lyžiari ihneď vyťahovali mobily!

POIANA BRAŠOV – Návštevníci obľúbeného lyžiarskeho strediska v Rumunsku zažili chvíle, ktoré v nich vyvolali zmes údivu aj rešpektu. Priamo pri zjazdovke sa nečakane objavila medvedica s dvoma mláďatami. Kým mnohí lyžiari okamžite siahli po mobiloch, úrady dôrazne pripomínajú, že takéto stretnutie v tesnej blízkosti ľudí môže byť nevyspytateľné.
V stredisku Poiana Brašov sa odohrala scéna, ktorá okamžite zaplnila sociálne siete. Neďaleko svahu Lupului spozorovali lyžiari, vrátane rodín s deťmi, medvedicu s dvoma mláďatami. Zvieratá sa na mieste objavili náhle a vyvolali okamžitú pozornosť prítomných turistov. Mnohí z nich neváhali a zastavili, aby si rodinku natočili z bezpečnej, no stále pomerne blízkej vzdialenosti.
Hoci sa zvieratá správali pokojne, prítomnosť medvedice s mladými v priestore, kde sa pohybujú stovky ľudí, si vyžadovala okamžitú pozornosť bezpečnostných zložiek. Situáciu priamo na svahu museli riešiť horskí žandári. Príslušníci dohliadali na poriadok a snažili sa zabezpečiť, aby medzi lyžiarmi a zvieratami zostala bezpečná zóna. Úlohou žandárov bolo tiež vyprevadiť medvediu rodinu hlbšie do lesného porastu, mimo dosahu športovcov.
Úrady v súvislosti s incidentom opätovne apelujú na turistov, aby sa v podobných prípadoch nepokúšali o riskantné zábery. Približovať sa k divým zvieratám, snažiť sa o čo najlepšie video alebo ich kŕmiť je nebezpečné nielen pre bezpečnosť ľudí, ale narúša to aj prirodzené inštinkty zveri.