Slovensko je členom UNESCO už 33 rokov: Blanár vyzdvihol renomé krajiny

BRATISLAVA - Slovensko je členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) 33 rokov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti výročia vstupu SR do UNESCO vyzdvihol renomé, ktoré si krajina vybudovala. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„UNESCO vďaka svojmu širokému mandátu ovplyvňuje takmer každého z nás v rôznych oblastiach - od vzdelávania, cez ochranu ľudských práv či kultúrneho dedičstva,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že Slovensko je v rámci svojho členstva rešpektovaným partnerom.
„Členstvo v UNESCO prinieslo Slovensku zároveň viaceré významné zápisy na prestížnych zoznamoch a v programoch organizácie - osem lokalít na Zozname svetového dedičstva, deväť prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, štyri biosférické rezervácie či jeden geopark. Tieto zápisy chránia hodnoty s univerzálnym významom, podporujú udržateľný rozvoj regiónov a posilňujú povedomie o kultúrnej a prírodnej rozmanitosti Slovenskej republiky,“ upozornil rezort.