Známy český herec sa po 16 rokoch ROZVÁDZA: Za EX má vraj už NÁHRADU... Krásnu MODELKU!

(Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Len pred dvomi týždňami sa prevalilo, že český herec Lukáš Langmajer (44), mladší brat Jiřího Langmajera (59), sa rozvádza. Po dlhých 16 rokoch oznámil koniec so svojou manželkou Luciou. A zdá sa, že za ňu má už aj náhradu. Má ísť vraj o známu speváčku a modelku!

Lukáš Langmajer oznámil rozvod s manželkou Luciou prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Festival vo Varoch skončil. Povedali sme si, že si počkáme, než to oznámime. Predsa len chceme tiež svoju chvíľku slávy, keď máme 16-ročnú tradíciu. Teda svet virtuálny a nielen ty, rozhodli sme sa, že sme sa našej cesty manželskej a partnerskej nabažili a prejdeme do formátu priateľského, kamarátskeho,“ zverejnili manželia.

Uplynuli len približne 2 týždne a meno českého herca sa už spája s inou ženou. Expres.cz prišiel s informáciou, že tvorí pár s modelkou a speváčkou Jitkou Boho. Zdroj portálu dvojicu spoločne videl na dovolenke na Morave. „Vodili sa za ruky, pôsobili ako čerstvo zamilovaní,“ uviedol svedok. A zdroj blízky Jitkinej rodine túto informáciu potvrdil tiež. „Áno, je to pravda. Chodia spolu. je to nové, citlivé, nechcú to zatiaľ moc riešiť kvôli deťom.“

Zaujímavosťou je, že Jitka Boho len v pondelok oznámila, že aj jej krachol vzťah s partnerom, politikom Tomášom Hřebíkom, s ktorým tvorila pár 4 roky. Z ich vzťahu vzišiel spoločný syn Tadeáš. Okrem neho má známa Češka ešte jedno dieťa - 9-ročnú dcéru Rosaliu s muzikantom Lukášom Bohom.

Lukáš Langmajer, Jitka Boho (Zdroj: Profimedia)