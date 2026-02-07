Magda Vášáryová dosiahla životnú métu: Po 50 rokoch si splnila sen! Škoda, že sa toho Milan nedožil

BRATISLAVA - Sen, na ktorý čakala celé desaťročia, sa konečne stal skutočnosťou! Legendárna herečka Magda Vášáryová (73) sa dnes podelila o obrovskú osobnú radosť, ktorá ju naplnila hrdosťou a dojala zároveň.
„Mile priateľky a priatelia. Po niekoľkých rokoch písania a učenia som dnes úspešne zvládla štátnu skúšku zo sociológie a obhájila moju 200-stranovú dizertačnú prácu pred komisiou Karlovej univerzity,“ napísala nadšene na sociálnych sieťach Vášáryová.
Cesta k tomuto úspechu však nebola jednoduchá. „Otázka, prečo až teraz? V roku 1969 ma vyhodili z univerzity, v roku 1993 som bola po Viedni unavená a lenivá… a teraz… škoda, že sa Milan nedožil. Ale keď som dnes v Prahe vyšla na vzduch a nadýchla sa, zakričala som: Milan, mám to! Myslíte, že počul?“ pýtala sa herečka a diplomatka.
Po náročnom období má v pláne si trošku oddýchnuť. „Čas vyložiť si nohy a vydýchnuť si. Teším sa na návrat do spoločenského života. Konečne zase divadlá, výstavy, koncerty a aj protesty," dodala s typický elánom. Magda Vášáryová jednoznačne dokázala, že sny sa môžu splniť aj po desiatkach rokov – stačí len nevzdať sa.
