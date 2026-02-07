STRACH na slovenských školách: Každý štvrtý rodič sa bojí o svoje dieťa, hrozbou sú drogy aj ozbrojené útoky

BRATISLAVA – Éra, kedy sme školy považovali za nedotknuteľné a bezpečné prístavy, sa zdá byť minulosťou. Najnovší prieskum odhalil, že slovenskou spoločnosťou otriasajú vážne obavy, ktoré siahajú od všadeprítomnej šikany až po mrazivý strach z ozbrojených útokov priamo v triedach.
Bezpečnosť žiakov na slovenských školách je dnes vnímaná cez optiku viacerých negatívnych javov. Podľa aktuálnych dát agentúry NMS Market Research Slovakia považuje až 70 percent populácie za najväčšiu hrozbu šikanu medzi žiakmi. Do popredia sa však tlačia aj ďalšie rizikové faktory – polovica opýtaných vidí reálne nebezpečenstvo v prítomnosti drog a alkoholu v školskom prostredí.
Slováci si všímajú aj narastajúcu agresivitu voči pedagógom. Verbálne alebo fyzické násilie zo strany žiakov smerom k učiteľom vníma ako hrozbu 50 percent respondentov. Naopak, situácie, kde by agresorom bol učiteľ voči žiakovi, považuje za ohrozenie bezpečnosti len 19 percent ľudí.
Ozbrojený útok? Pre mnohých reálna hrozba
Hoci sme donedávna útoky so zbraňou v školách poznali najmä zo správ zo zahraničia, posledné udalosti na Slovensku zmenili vnímanie verejnosti. Až 38 percent populácie dnes považuje ozbrojené útoky z radov študentov za reálne ohrozenie. Tento strach je rovnako prítomný u rodičov školopovinných detí, ako aj u zvyšku populácie.
Obraz bezpečnosti na školách v poslednom období výrazne formovali bombové hrozby, strelecké vyhrážky aj tragické prípady fyzických napadnutí, ktoré otriasli slovenskou verejnosťou.
Zaujímavým zistením prieskumu je fakt, že väčšina populácie stále vníma školy ako bezpečné miesta, pričom rodičia detí sú o tom presvedčení viac než ľudia bez detí. Analytik NMS Mikuláš Hanes vysvetľuje, že kým bežní ľudia čerpajú informácie najmä z médií, rodičia vychádzajú z každodennej skúsenosti so školou svojho dieťaťa. Napriek tomu prieskum prináša varovný signál – každý štvrtý rodič svoje dieťa v škole v bezpečí necíti.
Zber dát prebehol začiatkom septembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokov. Výsledky odzrkadľujú nálady v spoločnosti po sérii bezpečnostných incidentov, ktoré zasiahli slovenské vzdelávacie inštitúcie.