Nočná mora všetkých investorov je TU: Škrípanie zubami a Bitcoin letí k zemi voľným pádom, čo sa to deje?!

WASHINGTON - Investovanie do kryptomien je už stálym fenoménom modernej doby. Každý chce vyťažiť z hodnoty virtuálnej meny na základe investície čo najviac. Ak však momentálne máte v Bitcoinoch významnejší majetok, určite vás nepotešili posledné kurzové krivky. Hodnota tejto kryptomeny totiž padá závratnou rýchlosťou nadol.
Ani nie pred mesiacom mala hodnota jedného Bitcoinu úroveň asi 82-tisíc eur. Neprešiel ani celý mesiac a 6. februára Bitcoin hlási hodnotu na ledva 55 tisícoch. Brutálny zlom a sklznutie celej situácie prišlo s príchodom februára.
Môže vzniknúť nepríjemný domino efekt
Známy portál techbyte.sk pri tejto nelichotivej príležitosti cituje slová známeho investora Michaela Burryho. Bitcoin pritom len od októbra stratil už 40 percent hodnoty. To môže spustiť nepríjemný a bolestivý sled udalostí, ktorý sa nemusí pre investorov skončiť dobre. Bitcoin totiž ťahá k zemi aj trhy s drahými kovmi ako zlato či striebro. "Chorobné scenáre sú teraz na dosah," varuje Burry v analýze. Začiatok roka 2026 sa totiž pre investorov podobá na takú malú katastrofu.
Len od januára totiž Bitcoin prišiel o 14 percent hodnoty a pád pokračuje aj ďalej. Ak vezmeme, že v jeho zlatých časoch dosahoval Bitcoin aj hodnoty 120-tisíc dolárov, pričom niektorí "odborníci" mu dávali aj 350-tisícovú budúcnosť, teraz prišla krutá realita a boj o prežitie. "Neexistuje žiadny organický dôvod na to, aby Bitcoin spomalil alebo zastavil svoj pád," obáva sa Burry.
Má v tom prsty Trump?
Mnohí investori do týchto kryptomien sa s nadšením pozerali na zvolenie amerického prezidenta Donalda Trumpa a dokonca vznikol aj pojem "Trumpov efekt". Investori sa v nádeji zisku pustili do kúpy digitálnych aktív v domnienke, že počas jeho druhého volebného obdobia sa dožijú deregulácie a voľnejšieho trhu. Realita sa však úplne líši od týchto predstáv, aj keď Biely dom nariadil strategickú bitcoinovú rezervu.
Trump je totiž symbolom bohatnutia na kryptomenách. Burry sa však obáva, že sme sa dožili "špirály smrti", ktorú spustil tento politicko-ekonomický kontext. Ak sa vraj Bitcoin prepadne ešte o ďalších 10 percent, významne to zosilní problémy najväčších držiteľov týchto aktív. Skloňuje sa psychologická hranica 70-tisíc dolárov. Ak klesne pod túto úroveň, začne finančný priemysel generovať ťažké straty. Pri poklese pod 50-tisíc dolárov prídu ešte horšie a čiernejšie scenáre.
Burry je pritom ikonický tým, že nie je neznámym menom v investorských kruhoch a okrem iného predpovedal aj hypotekárnu krízu v roku 2008.