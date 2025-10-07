Robo Papp sa pustil do známych tvárí: Bránite Vinczeovcov? Mňa si NEZASTAL nikto!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch verejnosť obletela správa, že epizóda s Viktorom Vinczem (34) v šou Trochu inak s Adelou, nebude odvysielaná. Rozhodla tak verejnoprávna televízia. Mnohé známe tváre to označili za cenzúru a postavili sa na stranu Viktora a Adely... Teraz sa však ozval spevák Robo Papp (43). Cíti krivdu!
Už zopár dní slovenskými médiami rezonuje rozhodnutie verejnoprávnej STVR, neodvysielať epizódu šou Trochu inak s Adelou, v ktorej je hosťom Viktor Vincze. „V jesennej sezóne STVR prinesie aj nové epizódy relácie Trochu inak s Adelou. Ako sme už avizovali, Viktor Vincze sa v predmetnej epizóde neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie,“ uviedla televízia.
To mnohí, samozrejme, pochopili ako cenzúru a manželom verejne vyjadrili podporu. „Držte sa, verím, že táto nezmyselná cenzúra čoskoro skončí,“ vyjadrila sa Babsy Heribanová a podobné slová zvolil aj Jakub Petraník. „Cenzúre sa treba postaviť čelom.“ Aj Karin Haydu sa pozastavila nad tým, čo sa to deje: „Žeby nám opäť nastali časy politicko-umeleckej cenzúry? Držím vám palce.“ A vyjadril sa aj bývalý kolega z STVR Martin Nikodým: „Veľmi čudné obdobie nastalo v tom našom televízore. Komunikácia je zlá a dejú sa čudné veci. A ako to vyzerá, budú sa diať ďalšie.“
STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás!
Ozval sa aj spevák Robo Papp, ktorý v minulosti v STVR pracoval tiež... V roku 2022 sa však po roku pôsobenia v relácii Tajomstvo mojej kuchyne, s televíziou dohodol na jeho odchode. Aktuálne však odhalil, že ho z televízie vyhodili a cíti krivdu, že vtedy sa ho tí, ktorí dnes bránia Adelu a Viktora a bojujú proti cenzúre, nezastali. „Veľká kauza, známe tváre slovenského šoubiznisu, herci, hudobníci, speváci, moderátori, dvíhajú ruku proti cenzúre. Proti cenzúre voči Adele a Viktorovi Vinczeovým. Ja som takisto proti cenzúre. Len sa pýtam, či tieto známe tváre, sú tak vehementne proti cenzúre, aj keď ma niekto iný názor ako oni,“ pýta sa Papp.
A potom dodal, že hovorí o sebe. „Napríklad ja. Pretože mňa sa žiadne známe tváre, keď ma vyhodili z televízie, alebo keď som sa vyjadroval voči úplne nezmyselným pandemickým opatreniam, mňa sa nezastal nikto. Takže milé známe tváre, ktoré vykrikujete, že cenzúra je zlá, tak to vykrikujte ale vždy, aj keď niekto hovorí veci, ktoré sa vám nepáčia. Čaute, bývalí kolegovia, majte pekný deň,“ dodal.