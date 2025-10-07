Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Robo Papp sa pustil do známych tvárí: Bránite Vinczeovcov? Mňa si NEZASTAL nikto!

Ilustračný obrázok VIDEO vnútri! Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Instagram AV/RP)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch verejnosť obletela správa, že epizóda s Viktorom Vinczem (34) v šou Trochu inak s Adelou, nebude odvysielaná. Rozhodla tak verejnoprávna televízia. Mnohé známe tváre to označili za cenzúru a postavili sa na stranu Viktora a Adely... Teraz sa však ozval spevák Robo Papp (43). Cíti krivdu!

Nečakaný krok STVR: Rozhovor s Vinczem v Adelinej šou NEODVYSIELAJÚ! Prečítajte si tiež

Nečakaný krok STVR: Rozhovor s Vinczem v Adelinej šou NEODVYSIELAJÚ!

Už zopár dní slovenskými médiami rezonuje rozhodnutie verejnoprávnej STVR, neodvysielať epizódu šou Trochu inak s Adelou, v ktorej je hosťom Viktor Vincze. „V jesennej sezóne STVR prinesie aj nové epizódy relácie Trochu inak s Adelou. Ako sme už avizovali, Viktor Vincze sa v predmetnej epizóde neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie,“ uviedla televízia. 

REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor! Prečítajte si tiež

REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!

To mnohí, samozrejme, pochopili ako cenzúru a manželom verejne vyjadrili podporu. „Držte sa, verím, že táto nezmyselná cenzúra čoskoro skončí,“ vyjadrila sa Babsy Heribanová a podobné slová zvolil aj Jakub Petraník. „Cenzúre sa treba postaviť čelom.“ Aj Karin Haydu sa pozastavila nad tým, čo sa to deje: „Žeby nám opäť nastali časy politicko-umeleckej cenzúry? Držím vám palce.“ A vyjadril sa aj bývalý kolega z STVR Martin Nikodým: „Veľmi čudné obdobie nastalo v tom našom televízore. Komunikácia je zlá a dejú sa čudné veci. A ako to vyzerá, budú sa diať ďalšie.“

STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás! Prečítajte si tiež

STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás!

Ozval sa aj spevák Robo Papp, ktorý v minulosti v STVR pracoval tiež... V roku 2022 sa však po roku pôsobenia v relácii Tajomstvo mojej kuchyne, s televíziou dohodol na jeho odchode. Aktuálne však odhalil, že ho z televízie vyhodili a cíti krivdu, že vtedy sa ho tí, ktorí dnes bránia Adelu a Viktora a bojujú proti cenzúre, nezastali. „Veľká kauza, známe tváre slovenského šoubiznisu, herci, hudobníci, speváci, moderátori, dvíhajú ruku proti cenzúre. Proti cenzúre voči Adele a Viktorovi Vinczeovým. Ja som takisto proti cenzúre. Len sa pýtam, či tieto známe tváre, sú tak vehementne proti cenzúre, aj keď ma niekto iný názor ako oni,“ pýta sa Papp. 

A potom dodal, že hovorí o sebe. „Napríklad ja. Pretože mňa sa žiadne známe tváre, keď ma vyhodili z televízie, alebo keď som sa vyjadroval voči úplne nezmyselným pandemickým opatreniam, mňa sa nezastal nikto. Takže milé známe tváre, ktoré vykrikujete, že cenzúra je zlá, tak to vykrikujte ale vždy, aj keď niekto hovorí veci, ktoré sa vám nepáčia. Čaute, bývalí kolegovia, majte pekný deň,“ dodal. 

Viac o téme: Robo PappViktor VinczeAdela Vinczeová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti
STVR stopla rozhovor Vinczeovcov,
STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová a Viktor
Nečakaný krok STVR: Rozhovor s Vinczem v Adelinej šou NEODVYSIELAJÚ!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Živé vysielanie je niekedy ako práca v bani: Moderátorka Správ o najťažších chvíľach pred kamerou
Živé vysielanie je niekedy ako práca v bani: Moderátorka Správ o najťažších chvíľach pred kamerou
Prominenti
Krst albumu Richarda Müllera: Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Krst albumu Richarda Müllera: Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Prominenti
Musí to stihnúť: Felix Slováček chce splniť svoj dlh, sľúbil to aj dcére Aničke!
Musí to stihnúť: Felix Slováček chce splniť svoj dlh, sľúbil to aj dcére Aničke!
Prominenti

Domáce správy

Ľudia dostávajú maily, ktoré
Ľudia dostávajú maily, ktoré by vydesili každého: Všetko je ale inak! Polícia upozorňuje na zákerný prípad
Domáce
Ilustračné foto
Tragédia na železnici: Pri Malackách došlo k zrážke osoby s vlakom
Domáce
TEST tvarohových závinov: O
TEST tvarohových závinov: O víťazovi rozhodol jeden dôležitý detail
hashtag.sk
AKTUÁLNE HROZNÉ NEŠŤASTIE NA ŽELEZNICI! Na mieste zasahujú záchranné zložky, dopravu prerušili
AKTUÁLNE HROZNÉ NEŠŤASTIE NA ŽELEZNICI! Na mieste zasahujú záchranné zložky, dopravu prerušili
Bratislava

Zahraničné

FOTO Slovinskí horskí záchranári pátrali
DRÁMA a SMRŤ na horách: Záchrana Čechov tesne pod vrcholom, Chorvátom sa stali Alpy osudnými
Zahraničné
Mazi Simmons sa zadusil
Príšerná smrť malého chlapca: Zomieral v aute! Jeho sfetovaná matka sedela pri ňom
Zahraničné
Štátny sekretár Svätej stolice
Vatikánsky štátny sekretár odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za prebiehajúci masaker v Gaze
Zahraničné
Rada UNESCO vybrala egyptského
Rada UNESCO vybrala egyptského exministra na post generálneho riaditeľa UNESCO
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Robo Papp sa pustil
Robo Papp sa pustil do známych tvárí: Bránite Vinczeovcov? Mňa si NEZASTAL nikto!
Domáci prominenti
Hrozné utrpenie českej herečky:
Hrozné utrpenie českej herečky: Nádor v ústach objavili príliš neskoro!
Osobnosti
Felix Slováček v Piešťanoch
Felix Slováček narovinu: Ako Karel Gott navždy zmenil jeho hudobnú kariéru
Domáci prominenti
VIDEO VNÚTRI! Dua Lipa
Dotieravý fanúšik na koncerte Dua Lipy: Ruka mu skĺzala NEBEZPEČNE NÍZKO... Dostal okamžitú lekciu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne experimenty skončili v
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
Zaujímavosti
Zvyknete jesť šalát spolu
Zvyknete jesť šalát spolu s jedlom? CHYBA: Mali by ste ho jesť takto
vysetrenie.sk
Pokojný deň v zábavnom
Pokojný deň v zábavnom parku sa zmenil na HOROR: Návštevníci neverili vlastným očiam! Však to je skutočná mŕtvola
Zaujímavosti
Už dnes večer sa
Už dnes večer sa Mesiac priblíži k Zemi a vytvorí úchvatnú nočnú show: Superspln, aký ste ešte nevideli! Nezmeškajte ho
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!

Šport

VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Cesta pokračuje! Najlepší hokejista súčasnosti podpísal nový šialený kontrakt
Cesta pokračuje! Najlepší hokejista súčasnosti podpísal nový šialený kontrakt
NHL
VIDEO Dominik Greif nepríde na reprezentačný zraz, Calzona povolal hviezdu Slovana
VIDEO Dominik Greif nepríde na reprezentačný zraz, Calzona povolal hviezdu Slovana
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zlé správy pred dôležitým dvojzápasom: Nenahraditeľná strata pre slovenskú reprezentáciu!
Zlé správy pred dôležitým dvojzápasom: Nenahraditeľná strata pre slovenskú reprezentáciu!
Serie A

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Podnikanie
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Správy
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Technológie
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
Správy
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Bezpečnosť

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Déjà vu v láske: Ako sa prestať cykliť vo vzťahoch s nesprávnymi mužmi a nájsť si konečne toho pravého?
Partnerské vzťahy
Déjà vu v láske: Ako sa prestať cykliť vo vzťahoch s nesprávnymi mužmi a nájsť si konečne toho pravého?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia dostávajú maily, ktoré
Domáce
Ľudia dostávajú maily, ktoré by vydesili každého: Všetko je ale inak! Polícia upozorňuje na zákerný prípad
Slovinskí horskí záchranári pátrali
Zahraničné
DRÁMA a SMRŤ na horách: Záchrana Čechov tesne pod vrcholom, Chorvátom sa stali Alpy osudnými
Mazi Simmons sa zadusil
Zahraničné
Príšerná smrť malého chlapca: Zomieral v aute! Jeho sfetovaná matka sedela pri ňom
Ukrajina zasiahla v noci
Zahraničné
Ukrajinské sily trafili do čierneho: Putin prišiel o NAJVÄČŠÍ ropný terminál na Kryme, v oblasti vypukol veľký POŽIAR!

Ďalšie zo Zoznamu