Robo Papp REAGUJE na trestné oznámenie: Toto odkazuje lekárovi, ktorý ho ŽALUJE!

BRATISLAVA - Robo Papp reaguje na trestné oznámenie, ktoré na neho podáva istý lekár. Toto mu odkazuje!
Okolo speváka Roba Pappa je v poslednom období rušno. Mnoho Slovákov pohoršilo jeho vyjadrenie ohľadne HIV. Tento vírus totižto začal spochybňovať, a to istému lekárovi nedalo a podal naňho trestné oznámenie. Aktuálne sa na to bývalý moderátor rozhodol reagovať.
„Trestné oznámenie vraj na mňa podáva nejaký lekár za to, že organizujeme prednášku a debatu s Dr. Stefanom Lankom. Vidíte, priatelia, že takto funguje ten systém, takto kope ten systém. Namiesto toho, aby keď vyjde nejaká informácia, nejaká vedecká práca, ktorá je v nesúlade so všeobecnou dogmou a so všeobecným učením. Namiesto toho, aby prišli tí lekári, ktorí s tým nesúhlasia, aby preukázali to, že naozaj ich zaujíma medicína, zbabelo podávajú trestné oznámenia," začal v úvode.
„Ak mi niečo príde, ja to veľmi rád pôjdem vysvetliť. Vôbec mi to nevadí a vôbec sa toho nebojím. A ak sa to dostane k tomu lekárovi, kedže neviem jeho meno, ale ak je to pravda, že teda nejaký na mňa podal trestné oznámenie, tak milý pán doktor, my vás pozývame na tú prednášku. Máte od nás vstupné zadarmo, aby ste si nemuseli za to platiť. Budeme veľmi radi, ak prídete a položíte Dr. Lankovi nejaké otázky a trebárs ich budete vedieť pred tým publikom vyvrátiť. Hovorím to v dobrom, nehovorím to v nejakej nenávisti. Ja to budem celé moderovať, tak to bude prebiehať v slušnosti, nemusíte sa báť, že na vás niekto bude zlý," odkázal mu Robo. To, či sa tento odkaz k lekárovi dostane, je otázne.
