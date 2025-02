Najväčšie tajomstvo neudržal: Ivan Mládek 20 rokov tajil nemanželského syna!

Ivan Mládek (Zdroj: Česká televize/Taťána Nováková)

Ivan Mládek sa narodil 7. februára 1942 v Prahe v rodine právnika. Absolvoval strojnú priemyslovku a Vysokú školu ekonomickú, kde bol jeho spolužiakom bývalý český prezident Václav Klaus. Od roku 1966 je známy ako frontman skupiny Banjo Band Ivana Mládka, s ktorou v roku 1970 na countryovom festivale v Lucerne slávil veľký úspech.

Najväčším hitom, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1977 na albume Nashledanou! je notoricky známa skladba Jožin v Bažin, ktorá sa dočkala aj svojej sochy, a to vo Vizoviciach. Sám Ivan Mládek pre život.sk priblížil jej vznik: „Bola to pesnička na objednávku, zadávateľ mal trochu inú predstavu, jeho Jožin bol exhibicionista, ktorý vyliezal pri Zlíne z bahna a odhaľoval sa pred okoloidúcimi pracovníčkami miestnych obuvníckych závodov. Môj Jožin je skôr rozprávkovo zelené zubaté strašidlo vhodné aj pre deti, a teda aj pre médiá. A za najvtipnejšiu otázku považujem jednu, ktorá sa na Slovensku často opakuje - či ma k napísaniu pesničky inšpiroval oravský žandár Jožin Bagin, ktorý ma kedysi v Námestove pokutoval. Už sme sa s pánom Baginom stretli a dohodli sa, že túto hypotézu nebudeme vyvracať.“

Ivan Mládek (Zdroj: Instagram I.M.)

Mládek je autorom viac ako 650 piesní, píše humoristické poviedky, recesistické rozprávky a scenáre, kreslí humorné obrázky a vtipy. Televíznym divákom bol známy ako moderátor a spoluautor zábavných relácií Čundrcountry show a Country estráda. Okrem hudobných a humoristických aktivít je aj autorom patentu na guitariano – čo je akási kombinácia gitary a piana.

Ivan Mládek si svoje súkromie vždy strážil a až postupne sa odhaľovali jeho tajomstvá. V roku 1969 sa oženil s Evou Mládkovou, s ktorou má syna Štefana. Ich manželstvo vydržalo neuveriteľných 42 rokov. V roku 2011 vyplávala na povrch informácia o nemanželskom synovi Mikulášovi, ktorého sa podarilo Mládkovi takmer 20 rokov tajiť. Nejakú dobu mlčal a možno dúfal, že sa to „prepečie“. Lenže to sa nepodarilo a tak musel s pravdou von. „Nemá cenu zapierať, keď je to vonku. Nechcem vyzerať ako srab, ale svoju rodinu rozhodne opustiť nechcem,“ uviedol pre seznam.cz. „Áno, Mikuláš je Ivanov syn. Kedysi sme spolu robili v televízii, kde sme sa zoznámili,“ odhalila Jaroslava Hlavešová, s ktorou mal Mládek syna počať a vraj naňho aj veľmi podobá. Hlavešová sa tiež novinárom zverila, že je dobre, že sa o ňu a syna Mikuláša nikto dlho nezaujímal. „Jeho manželka je ťažko chorá, a tak sme to celý čas tajili hlavne kvôli nej,“ priznala Hlavešová v roku 2011.

Ivan Mládek (Zdroj: Česká televize/Peterka)

V roku 2011 sa s Evou rozviedol a začal žiť s o štyridsať rokov mladšou manažérkou Libušou, s ktorou udržiaval dlhodobý milenecký vzťah a narodili sa im dve deti – starší syn a dcéra. Mládek si novú rodiny užíval, väčšinu času trávil s nimi doma a za ničím sa už nenaháňal. „Som v penzii. Mám radosť, keď ma nič nebolí, nebrní, nepáli ani nesvrbí. Ráno sa pretiahnem, vyčistím si zuby, trochu sa umyjem, naraňajkujem sa a potom celý deň maľujem alebo si brnkám na gitaru. A večer pijem pivo a čumím na seriál,“ prezradil Ivan Mládek redaktorovi webu Prima Ženy.

Ivan Mládek (Zdroj: Instagram I.M.)

V roku 2018 vyšla jeho kniha s názvom Ivan Mládek obrazom aj slovom. V rozhovore pre idnes.cz sa k nej vyjadril:

Jeho maliarstvo má pritom veľký úspech. Mládkove obrázky sa podobajú jeho pesničkám – veľa ľudí nevie, čo si o nich má myslieť. So svojim maliarskym "antiperspektívnym" štýlom (kedy sú blízke predmety nakreslené prehnane malé a tie vzdialené zase prehnane veľké) sa dostal až do výstavných a aukčných siení v USA.

Ivan Mládek dnes oslavuje 83. narodeniny, no už oslave svojich 70. narodenín sa zaviazal: “Už žiadna televízia, žiadna rozhlasová zábavná relácia, chcem už len putovať po vlastiach českých a slovenských so svojím Banjo Bandom a maľovať. Chcem sa jednoducho už len baviť.“