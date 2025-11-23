KATASTROFA večera? Rolins zaspievala na Slávikoch a ľudia sú ZHROZENÍ: Studená sprcha pre Daru!

PRAHA - Odovzdávanie cien Český slávik sa pre Daru Rolins zmenilo na studenú sprchu! Speváčka si pripravila tanečno-spevácke vystúpenie, ku ktorému prizvala aj svoju dcéru Lauru. Reakcie divákov na sociálnych sieťach však boli nemilosrdné a jej výkon označili za katastrofu večera.
Dara chcela urobiť zo Slávikov nezabudnuteľný moment. A aj keď v sále zaznel potlesk, na internete sa spustila lavína kritiky. Hneď po skončení jej vystúpenia sa diskusie rozbehli naplno a diváci zvozili jej výkon počiernu zem.
„Spev hrôza, estráda super,“ napísal jeden z nahnevaných fanúšikov. Ďalší dodal: „Bože, bože, hrôza neskutočná… pohyby, spev, všetko zle!“ Kritika sa pritom netýkala len hlasového výkonu – celé poňatie vystúpenia mnohým pripadalo ako neúspešná paródia. „Po nádhernej piesni od Moniky Absolonovej toto vystúpenie… fakt strašné!“ komentovala diváčka Lena.
Hoci Dara patrí medzi najväčšie hviezdy česko-slovenskej scény, tento večer jej to, aspoň teda podľa fanúšikov, úplne nevyšlo. „Toto nolo najhoršie vystúpenie na Slávikovi. Darina na českú scénu nepatrí,“ napísal ďalší z divákov galavečera. „Bolo to trápne, nevkusné, niekomu chýba súdnosť..."
Treba však povedať, že sa medzi zhrozenými komentármi objavili aj tie pozitívne. „Za mňa super! Konečne niečo moderné," napísala diváčka Helena. Aj keď sa našli aj priaznivci, ktorí chválili jej výkon a odvážny nápad, negatívne reakcie prevládli. Dara si tak z večera zrejme odnáša zmiešané pocity – a internet sa baví na jej účet.
