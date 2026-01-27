Dara Rolins ukázala mamu: FOTO Ona že má 82?! Neuveríte

BRATISLAVA - Speváčka Dara Rolins výnimočne ukázala svoju mamu, ktorá oslávila 82. narodeniny, a fanúšikov nechala v nemom úžase. Spoločná fotografia jasne ukázala, že krása a mladistvý vzhľad sa v ich rodine dedia.
Dare Rolins vek akoby vôbec nič nehovoril. Už dlhé roky vyzerá stále rovnako sviežo, mladistvo a plná energie, akoby sa jej čas jednoducho netýkal. Aj keď si dopomohla úpravami, niet pochýb, že Dara to má jednoducho v génoch. Slovenská speváčka tentoraz výnimočne poodhalila svoje súkromie a na sociálnych sieťach zverejnila spoločnú fotografiu so svojou milovanou mamou.
Dôvod bol viac než krásny – jej mama oslávila úctyhodné 82. narodeniny. Fanúšikovia z nej doslova ostali v nemom úžase. „Tu som pre zmenu v úlohe dcéry ja. Moja mamina mala tento víkend narodeninky. 82. V jej veku je už totiž frajerina priznávať to verejne. Zdá sa, že dobré gény,” napísala Dara k spoločným záberom.
Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť nadšené reakcie. Ľudia nešetrili komplimentmi a zhodovali sa na jednom – krása sa v ich rodine dedí z generácie na generáciu. „Super gény, mamka nádherná,” zneli mnohé komentáre, ktoré len potvrdili, že Dara má po kom tak dobre vyzerať. Pod príspevkom Darinej mamine zablahoželala aj speváčka Marie Rottrová, ktorá na svlj vek vyzerá tiež veľmi dobre. „Maminka fantastická, blahoželám a pozdravujem," napísala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%