Balúchová v obroskom STRACHU: Našla si hrčku v prsníku!

BRATISLAVA - Barbora Balúchová prežila chvíle strachu. Po tom, ako si nahmatala hŕčku v prsníku, neváhala a okamžite absolvovala vyšetrenie.
Niekdajšia SuperStaristka a mamička Borisa Kollára, Barbora Balúchová, sa na sociálnych sieťach otvorene podelila o veľmi osobnú a citlivú skúsenosť. Opísala moment, ktorý pozná mnoho žien – náhmat hŕčky v prsníku a s ním spojený strach, ktorý dokáže paralyzovať myseľ. Ako sama priznala, myšlienky, ktoré v takých chvíľach prichádzajú, si nikto dobrovoľne nevyberá.
Objavia sa samé, sú vtieravé a často oveľa desivejšie než realita. Práve preto sa rozhodla nečakať a okamžite absolvovala ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. „Hŕčka v prsníku. Ten strach… paralyzujúci. Myšlienky, ktoré nechceš mať, ale prídu samé. IHNEĎ som išla na sono," zverila sa. Výsledok bol našťastie v poriadku a priniesol obrovskú úľavu. „Výsledok bol v poriadku. Úľava obrovská," priznala.
Barbora však otvorene priznala, že strach bol silný aj napriek tomu, že patrí medzi ženy, ktoré chodia pravidelne na preventívne prehliadky. Jej skúsenosť je dôkazom toho, že obavy sa nevyhýbajú ani tým, ktorí sa o svoje zdravie starajú zodpovedne. „Napriek tomu, že chodím poctivo na preventívne prehliadky, ten strach bol obrovský," dodala.
A pre všetky ženy má jasný odkaz: „Prosím, neodkladajte to. Sono prsníkov je rýchle, bezbolestné a môže vám ušetriť mesiace strachu – alebo zachrániť život. Prevencia nie je panika. Prevencia je starostlivosť o seba."
