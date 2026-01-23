Kollárova Laura o NAJLEPŠÍCH vlastnostiach Borisa: Pre toto ho milujem... A on? Zatiaľ kukal po inej

BRATISLAVA - Tajomstvo až do poslednej sekundy! Presne taký bol príchod Borisa Kollára a jeho partnerky Laury Vizváryovej na reprezentatívny Beauty Ball!
Témou tohtoročnébo Beauty Ballu bola metamorfóza a toto dvojica dodržala dokonale. Laura mala na tvári masku a keď jej Boris dramaticky sňal kabát, dielo bolo dokonané. Blondínka ohúrila krásnou čiernou róbou. „Nakoniec sa premenila z neznámej na známu a aj tie šaty šokovali, že sme nedodržali dress code, ale skutočne sa to nakoniec premenilo,“ zhodnotil s ľahkosťou Kollár.
A samotné entré si podľa všetkého užila aj Laura. „Téma bola metamorfóza, čo je vlastne premena, tak sme sa tešili, že sa s tým môžeme vyhrať. A veľmi som sa tešila na tento ples, keďže viem, že Alena má výborný vkus a už pri vchode sme boli prekvapení, ako to celé pripravila – je to nádherné,“ neskrývala nadšenie Vizváryová.
