Chaos na letisku v Berlíne pokračuje: Poľadovica a mrznúci dážď úplne odstavili leteckú dopravu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - Prevádzka na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenburg (BER) zostáva v piatok ráno prerušená pre poľadovicu a mrznúci dážď, uviedla hovorkyňa letiska. Informuje o tom agentúra DPA.
Personál letiska počas celej noci neúspešne ošetroval vzletové a pristávacie dráhy a ďalšie prevádzkové plochy odmrazovacími prostriedkami. Na povrchu naďalej zostáva ľad a nie je jasné, kedy sa podarí obnoviť letovú prevádzku.
Letisko prerušilo odlety a prílety vo štvrtok večer. Na niekoľko hodín boli odlety zastavené aj vo štvrtok ráno. V dôsledku toho došlo k výrazným meškaniam a početným rušeniam letov. Zo 180 plánovaných odletov bolo už dopoludnia úplne zrušených 35, ďalšie desiatky nasledovali neskôr.