Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Chaos na letisku v Berlíne pokračuje: Poľadovica a mrznúci dážď úplne odstavili leteckú dopravu

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Prevádzka na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenburg (BER) zostáva v piatok ráno prerušená pre poľadovicu a mrznúci dážď, uviedla hovorkyňa letiska. Informuje o tom agentúra DPA.

Personál letiska počas celej noci neúspešne ošetroval vzletové a pristávacie dráhy a ďalšie prevádzkové plochy odmrazovacími prostriedkami. Na povrchu naďalej zostáva ľad a nie je jasné, kedy sa podarí obnoviť letovú prevádzku.

Letisko prerušilo odlety a prílety vo štvrtok večer. Na niekoľko hodín boli odlety zastavené aj vo štvrtok ráno. V dôsledku toho došlo k výrazným meškaniam a početným rušeniam letov. Zo 180 plánovaných odletov bolo už dopoludnia úplne zrušených 35, ďalšie desiatky nasledovali neskôr.

Viac o téme: PočasieLetiskoPrevádzkaNemeckoBerlín
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Extrémne počasie v Španielsku:
Extrémne počasie v Španielsku: Najvyšší stupeň pohotovosti je už zrušený
Zahraničné
Slovensko zasiahnu vlny SNEŽENIA!
Slovensko zasiahnu vlny SNEŽENIA! TU môže napadnúť až 20 cm snehu: O pár hodín nato však príde šokujúci ZVRAT
Domáce
FOTO Ľadové kryhy na rieke
Extrémne zimné počasie v USA si vyžiadalo svoju daň: Hlásia už najmenej 42 obetí
Zahraničné
Ilustračné foto
Taliansko vyhlásilo núdzový stav: Kalábriu, Sicíliu a Sardíniu zasiahli silné búrky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ZOH 2026: Dedina žila vo štvrtok pochodňou, športovcom zatiaľ nič nechýba
ZOH 2026: Dedina žila vo štvrtok pochodňou, športovcom zatiaľ nič nechýba
Šport
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Šport

Domáce správy

Horská záchranná služba (HZS)
Nočný zásah Horskej služby: Podchladených turistov na hrebeni Tatier našli vďaka presnej lokalizácii
Domáce
Veľké zmeny pri podávaní
Veľké zmeny pri podávaní daňových priznaní: POZOR najmä na TIETO dve významné! Vyššie sú aj pokuty
Domáce
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Divadlo Andreja Bagara v marci uvedie dve silné premiéry: Balady aj príbehy podľa Ballu
Divadlo Andreja Bagara v marci uvedie dve silné premiéry: Balady aj príbehy podľa Ballu
Nitra

Zahraničné

lietadlová loď USS John
Nová lietadlová loď USS John F. Kennedy úspešne zvládla skúšky: Do flotily USA pribudne jadrový kolos
Zahraničné
Potravinový škandál v Česku
Potravinový škandál v Česku vrcholí! Inšpekcia našla až v tretine prevádzok KFC pochybenia
Zahraničné
Medjedovic sa preukazoval aj
Celý svet pátra po hackerovi: REKORDNÁ kryptokrádež! Uniká s falošným slovenským pasom
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein mal SILNÉ prepojenie na BRUSEL! Dievčatá si vyberal cez modelingové agentúry
Zahraničné

Prominenti

A je to tu!
A je to tu! Plačková vyšla s pravdou von: Prezradila MENO pre svoju princeznú! Bude sa volať...
Domáci prominenti
Jelly Roll
Slávny spevák je na NESPOZNANIE: Dychberúca PREMENA... Schudol vyše 130 kíl!
Zahraniční prominenti
HROZNÝ zážitok Kollárovej EX:
HROZNÝ zážitok Kollárovej EX: Moja mama stonala od BOLESTI… nikto nám NEPOMOHOL
Domáci prominenti
FOTO Ráchel Karnížová
Ráchel Karnížovej rupli nervy: VULGÁRNE urážky a NECHUTNÉ nadávky! A to všetko len pre TOTO
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou!
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?
Zaujímavosti
Penny prehovorila o maličkosti
Penny prehovorila o maličkosti svojho partnera: Nemá ani 8 centimetrov! TAKTO to vyzerá v ich spálni
Zaujímavosti
Chronická žilová nedostatočnosť: Na
Chronická žilová nedostatočnosť: Na tieto nenápadné prejavy si dajte pozor
vysetrenie.sk
Pôrodná asistentka im podala
Pôrodná asistentka im podala dieťa a oni zostali v šoku: TOTO dievčatko NIE JE naše! Čo sa stalo na reprodukčnej klinike?
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)

Šport

Dnes sa začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
Dnes sa začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Reprezentácia
ZOH 2026 Nečakaná ruská provokácia! Češky riešili problém, ihneď prišla rýchla reakcia
ZOH 2026 Nečakaná ruská provokácia! Češky riešili problém, ihneď prišla rýchla reakcia
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava

Kariéra a motivácia

2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Bezpečnosť
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Bezpečnosť
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Armádne technológie

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ervín v Dunaji končí, jeho manželka Kristína premení bolesť na hnev a pomstí sa: Nežnú Ráchel Šoltésovú uvidíme v roli, akú doposiaľ nehrala
Slovenské celebrity
Ervín v Dunaji končí, jeho manželka Kristína premení bolesť na hnev a pomstí sa: Nežnú Ráchel Šoltésovú uvidíme v roli, akú doposiaľ nehrala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Potravinový škandál v Česku
Zahraničné
Potravinový škandál v Česku vrcholí! Inšpekcia našla až v tretine prevádzok KFC pochybenia
Medjedovic sa preukazoval aj
Zahraničné
Celý svet pátra po hackerovi: REKORDNÁ kryptokrádež! Uniká s falošným slovenským pasom
Jeffrey Epstein
Zahraničné
Jeffrey Epstein mal SILNÉ prepojenie na BRUSEL! Dievčatá si vyberal cez modelingové agentúry
Epstein sa chcel so
Zahraničné
Bola slovenského pôvodu? TOTO bola posledná Epsteinova partnerka! Chceli sa vziať a venoval jej ostrov

Ďalšie zo Zoznamu