Zabudnite na päťhviezdičkové hotely: Toto sú NAJKRAJŠIE TOALETY na svete! Vyzerá lepšie ako váš domov

NANKING - WC zvyčajne nepatrí medzi turistické atrakcie, ale to, ktoré sa nachádza v čínskom meste Nanking, sa stalo na internete virálnym hitom. Luxusné verejné toalety v nákupnom centre Deji Plaza Mall pripomínajú skôr interiér päťhviezdičkového hotela a architektonický magazín Architectural Digest ich dokonca označil za najkrajšiu kúpeľňu na svete.
Keď premýšľate o krásnych miestach, ktoré chcete navštíviť na dovolenke, toalety zvyčajne nie sú na vrchole zoznamu. Možno však zmeníte názor, keď uvidíte tie, ktoré sa nachádza na šiestom poschodí nákupného centra Deji Plaza Mall v čínskom meste Nanjing. Ako informuje The Sun, otvorené boli v roku 2022 a navrhlo ich architektonické štúdio X+Living so sídlom v Šanghaji. Vo vnútri sa nachádza sedem relaxačných zón a mužské a ženské toalety.
Hmyz a rastlinný svet
Návštevníci vstupujú cez takzvanú „Experience Hall“, ktorá je ladená do tmavozelených farieb a sú v nej odkazy na hmyz a rastlinný svet. Napríklad čierno-biele dlaždice na podlahe pripomínajú motýlie krídla a zlaté detaily majú evokovať včely. Medzi pánskymi a dámskymi toaletami je dokonca aj salónik s plyšovými ružovými pohovkami navrhnutými tak, aby vyzerali ako rozvíjajúci sa kvet. Hostia majú možnosť využiť aj osvetlené kozmetické stolíky či bezdrôtové nabíjacie stanice, pričom pri každej toalete sa nachádza šatňa. Pre matky je k dispozícii miestnosť pre bábätká a pre prípad nehody aj zdravotná miestnosť.
Nákupné centrum má tematické toalety aj na ďalších poschodiach. Napríklad na druhom poschodí sú inšpirované retro štýlom, na treťom majú zasa futuristický vzhľad. Štvrté poschodie má japonský motív a na piatom poschodí sa nachádza extravagantný dizajn, ktorého súčasťou je dokonca aj klavír. Avšak absolútnu viralitu na sociálnych sieťach dosiahli fotografie toaliet zo šiesteho poschodia. Ľudia sa pýtajú: „To je toaleta? Vyzerá to oveľa lepšie ako väčšina hotelov.“ Jeden z používateľov napísal: „Je to zážitok, je tam množstvo miest ideálnych na fotky outfitu dňa.“ Iný reagoval: „Nikdy by som nepovedal, že toalety budú turistickou atrakciou, ale tieto sú naozaj veľmi krásne.“
Art deco história tejto oblasti
Inak, nové toalety pribudli aj v Londýne hoci ani zďaleka nie sú také veľkolepé. Otvorené boli na stanici metra Piccadilly Circus, ktorá je zapísaná na zozname pamiatok II. stupňa. Podľa denníka The Standard sú „najnovšou londýnskou turistickou atrakciou“. Vo vnútri vítajú návštevníkov výrazné modré, ružové a žlté dlaždice. Nástenné maľby navrhol londýnsky umelec James Lambert a každá dlaždica je ručne vyrobená a maľovaná. Dizajn je inšpirovaný Anterom, bohom opätovanej lásky a obsahuje motívy okrídlených postáv a šípov, ktoré majú symbolizovať energiu, veľkoleposť a spojenie. Motív rôznych línií a tvarov má odkazovať na art deco históriu tejto oblasti.
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Patrí sem aj prestavba stanice metra v 20. rokoch minulého storočia architektom Charlesom Holdenom. Ak si chcete toalety na stanici Piccadilly Circus pozrieť (alebo ich aj použiť), budete musieť zaplatiť 80 pencí (92 eurocentov). Ide o súčasť projektu londýnskej radnice v hodnote 12,7 milióna libier (14,68 milióna eur), ktorého cieľom je modernizovať celkovo osem verejných toaliet v Londýne vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v Green Parku, Covent Garden a na Leicester Square.