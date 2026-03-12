Vážna kolízia v okrese Nové Mesto nad Váhom: Tri osoby sa zranili, cestu pri Beckove museli uzavrieť

BECKOV - Tri osoby utrpeli zranenia pri dopravnej nehode dvoch automobilov, ktorá sa stala v stredu (11. 3.) v noci na ceste II/515 v katastri obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Vo vozidlách bolo osem cestujúcich. Hasiči z Nového Mesta nad Váhom vozidlá stabilizovali a zraneným poskytli predlekársku prvú pomoc. Následne asistovali zdravotným záchranárom pri ošetrení na mieste, zranených odviezli sanitky na ošetrenie do nemocnice.
Príslušníci HaZZ zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru a po zdokumentovaní udalosti asistovali pri ich bezpečnom naložení na vozidlá odťahovej služby. Počas zásahu bola cesta II/515 uzavretá v oboch smeroch.