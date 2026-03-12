Našli mýtickú rybu, ktorá veští skazu: Ak uvidíte TENTO strieborný záblesk, čaká nás KATASTROFA! Čo na to vedci?

MEXIKO - Na pláži v mexickom letovisku Cabo San Lucas sa objavil tvor, ktorý vyzeral ako z vedecko-fantastického filmu. Video obrovského strieborného morského živočícha sa rýchlo rozšírilo po internete a okamžite vyvolalo množstvo špekulácií. Dôvodom je stará legenda, podľa ktorej môže jeho výskyt predpovedať prírodné katastrofy.
Nezvyčajný nález zaznamenali začiatkom marca 2026 turisti na pobreží mexického štátu Baja California Sur. Dve sestry, Monica a Katie Pittengerové, si počas prechádzky po pláži všimli vo vode zvláštny strieborný záblesk. Keď sa priblížili, zistili, že na piesku uviazli hneď dva obrovské jedince takzvanej veslonosovitej ryby, známej ako oarfish. Ryby sa snažili vrátiť späť do oceánu, no nedokázali sa samy pohnúť. Turistky preto neváhali a pomohli ich zatlačiť späť do vody. Z celej situácie natočili video, ktoré Monica následne zverejnila na Instagrame. Zábery sa rýchlo stali virálnymi a vyvolali množstvo reakcií.
Posol z paláca morského boha
Dôvodom rozruchu je najmä stará legenda, ktorá sa s týmto druhom spája. Ako informuje portál The Cabo Sun, v japonskej mytológii je táto ryba známa ako Ryugu no Tsukai, teda „posol z paláca morského boha“. Podľa tradičných povier sa jej výskyt pri hladine alebo na pobreží považuje za varovanie pred veľkými zemetraseniami či cunami. Tieto predstavy vychádzajú z presvedčenia, že ryby z veľkých hĺbok sa dostávajú k hladine vtedy, keď na dne oceánu dochádza k tektonickým pohybom. Náhle objavenie sa takéhoto tvora preto ľudia v minulosti vnímali ako predzvesť blížiacej sa katastrofy.
Čo na to vedci?
Vedci však majú oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Veslonosovité ryby žijú v extrémnych hĺbkach oceánu, často vo vzdialenosti približne 200 až 1000 metrov pod hladinou. S ľuďmi sa stretávajú len veľmi zriedkavo a k pobrežiu sa za normálnych okolností vôbec nepribližujú.
Podľa morských biológov sa tieto ryby dostávajú do plytkej vody najčastejšie vtedy, keď sú choré, dezorientované alebo ich k hladine vytlačia silné morské prúdy či náhle zmeny teploty oceánu. Súvislosť medzi ich výskytom a zemetraseniami sa vedcom doteraz nepodarilo potvrdiť. Hoci teda video z mexickej pláže vyvolalo na internete vlnu obáv, odborníci zdôrazňujú, že ide skôr o zriedkavý prírodný jav než o varovanie pred blížiacou sa katastrofou.