Muž si z policajtov ťažkú hlavu nerobil: Neskutočná DRZOSŤ na zastávke, vymočil sa rovno pred nimi!

PRAHA - Mestskí policajti v Prahe zrejme tak skoro nezabudnú, čoho boli svedkami počas utorka 3. marca. Verejnosť im dala podnet, aby sa prišli pozrieť na zastávku Hradčanská, kde sa neznámy muž, ktorý bol pravdepodobne bezdomovec, veľmi drzo správa a nevystrašili ho ani muži, ktorí majú v meste zabezpečovať poriadok.
VIDEO Pozrite sa na bizarnú situáciu na zastávke v Prahe:
"Pri bežnej kontrole električkovej zastávky Hradčanská si hliadka strážnikov všimla muža, ktorý bol zjavne silne pod vplyvom alkoholu a znečistil verejný priestor," popisovala situáciu polícia. Na videu je pritom vidieť, že muž má mestských policajtov evidentne "na háku" a bezcieľne sa poneviera po zastávke.
Muž vykonal malú potrebu priamo pred policajtmi
"Pretože neovládal svoje správanie, bolo rozhodnuté o jeho prevoze do protialkoholickej záchytnej stanice," pokračovala polícia, no to, čo nasledovalo, prekvapilo aj ich. Policajti pritom ani nijak prísne nereagovali na to, čo sa muž chystal urobiť a aj urobil. Pred vstupom do podchodu sa jednoducho vymočil priamo počas toho, ako mu stáli za chrbtom.
"Pri čakaní na špeciálne vozidlo Astra 150 sa opakovane pokúsil preliezť zábradlie pri komunikácii, čím by mohol ohroziť nielen seba, ale aj prechádzajúce vozidlá. Dychová skúška následne ukázala hodnotu 3,39 promile alkoholu. Päťdesiattriročný muž bol prevezený na záchytnú stanicu a jeho priestupkovým konaním sa bude ďalej zaoberať príslušný správny orgán," uzavrela polícia.