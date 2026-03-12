V živote Puškárovej sa dejú veľké veci: Prekvapivé rozhodnutie... a to všetko kvôli synovi!

BRATISLAVA – V živote markizáckej moderátorky Zlatice Puškárovej sa dejú veľké zmeny. Moderátorka, ktorá žije so svojou rodinou na striedačku medzi Slovenskom a Švédskom, sa totiž rozhodla pre krok, ktorý jej zmenil každodenný život – a všetko súvisí s jej synom.
Rodina sa v septembri 2025 presunula do Švédska, keď ich najstarší syn Leo (15) prijal prestížnu ponuku hrať za švédsky hokejový klub. Pôvodne takýto krok neplánovali a odmietali aj iné ponuky, no tentoraz išlo o šancu, ktorú si jednoducho nemohli nechať ujsť. A vyzerá to, že spravili dobre! Podľa Zlaticiných príspevkov im odchod výrazne prospel.
Puškárová si dokonca obľúbila aj aktivity, ktoré predtým vôbec nemusela. „Nikdy by som si nepomyslela, že budem chodiť vo Švédsku do fitka, a dokonca s radosťou. Tu ale cvičia všetci – mladí, rodičia po práci sem dokonca chodia s deťmi.“ Očaril ju aj fakt, že fitko je prispôsobené všetkým bez rozdielu. „A čo je mimoriadne, cvičí množstvo seniorov vo vyššom veku. Priestory prispôsobené aj zdravotne znevýhodneným,“ dodala.
A prečo sa rozhodla na sebe makať? Odpoveď je jasná: „Som mama športovca, musím makať aj ja.“ Zdá sa, že život vo Švédsku prináša nielen nové výzvy, ale aj inšpiráciu a motiváciu pre celú rodinu. Zatiaľ čo fanúšikovia na Slovensku sledujú jej moderátorské kroky, Zlatica sa učí, že byť mamou športovca znamená nielen podporovať syna, ale aj samú seba – a to vo veľkom štýle.
