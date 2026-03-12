Eliška to s Kristiánom Baranom v Let's Dance nemá jednoduché: Aha, k čomu sa herec PRIZNAL!

BRATISLAVA - Veľkolepý návrat kráľa parketu! Herec Kristián Baran, ktorý sa stal absolútnym víťazom poslednej série Let's Dance, sa zaradil medzi elitu. Tentokrát však v špeciálnom ročníku bojuje proti tým najlepším z najlepších.
Kristián Baran v minulej sérii všetkým vyrazil dych a dnes si ako jeden z najlepších opäť obúva tanečné topánky. „Neviem, čo mám na to povedať, asi tak isto, ako som nevedel, čo mám povedať, keď som vyhral,“ smeje sa sympatický herec. Zároveň však priznáva, že pozvanie do tohto ročníka vníma ako poctu.
Dvojica si na tréningoch zjavne sadla a Kiko netají, že medzi nimi funguje správna chémia. „Spája nás spoločná energia, humor a máme aj podobnú obľubu v hudbe,“ prezradil herec, ktorý prekvapivo nie je len pasívnym žiakom. „On má príbehové nápady a potom sa to tak spojí,“ prezradila Eliška s tým, že Kiko do tanca vnáša kus svojho hereckého umenia.
Hoci na parkete predvádzal Kiko neuveriteľné čísla, po skončení Let's Dance tanečné topánky odložil. Návrat do drsného tréningového procesu však zvláda prekvapivo dobre. „Zvykol som si, že je to moja povinnosť, je to už automatika. Ale skôr by som povedal, že sa až podivne teším na tú tvorbu znova.“ A aj keď sa zdá, že Kiko je dokonalý žiak, Eliška naznačila, že práca s ním prináša aj určité výzvy. Nakoniec to nevydržal samotný herec a bonzol sa sám...
