Revolúcia pre firmy: Únia chce zaviesť jednotný právny rámec, na jeho príprave sa podieľa aj Ódor

BRUSEL - Európska komisia (EK) chce na budúci týždeň predložiť takzvaný 28. právny režim pre podniky (známy aj ako „EU Inc“), ktorý by uľahčil zakladanie a rozvoj spoločností naprieč celu Úniou. Spravodajcom Európskeho parlamentu (EP) pre 28. právny režim je slovenský europoslanec Ľudovít Ódor, ktorý vysvetlil podstatu správy, ktorú pripravil.
Eurokomisia chce na budúci týždeň v stredu (18. 3.) predstaviť svoje návrhy pre „28. režim“, ktorý bude doplnkom, čiže nenahradí už existujúce národné režimy pre zakladanie podnikov v 27 členských štátoch. „Ide o ambiciózny právny rámec pre spoločnosti, ktorý im umožní pôsobiť na jednotnom trhu bez toho, aby sa museli zaoberať 27 rôznymi národnými právnymi systémami,“ vyhlásil pre médiá eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath. Podľa neho cieľ je jednoduchý: uľahčiť zakladanie a rozvoj spoločností a prilákať investície do celej Európy.
Tlačová agentúra AFP upozornila, že rozdiely medzi členskými štátmi sa líšia, lebo kým v Estónsku založenie firmy trvá len 15 minút, v ostatných členských štátoch môže proces trvať až dva týždne. A pokiaľ ide o minimálny požadovaný kapitál, pohybuje sa od jedného eura za určitých podmienok vo Francúzsku do 10.000 eur v Rakúsku pre spoločnosti s ručením obmedzeným.
Pomoc pre inovatívne firmy
Ódor spresnil, že koncom tohto týždňa vyjde návrh jeho správy, ako by bolo treba riešiť 28. režim v daňových otázkach, aby Únia pomohla hlavne inovatívnym firmám, aby pri pôsobení v Únii nemuseli spoznávať 27 rôznych legislatívnych prostredí. „Teraz vlastne vstupujeme do fázy diskusie s ďalšími politickými skupinami. Čo si vieme predstaviť a ako uľaviť inovatívnym firmám v tejto oblasti,“ opísal Ódor situáciu v europarlamente, kde zastupuje liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE).
Dodal, že minimálne dve - tri veci sú z jeho pohľadu kľúčové: aby nemuseli inovatívne firmy komunikovať s 27 rôznymi daňovými úradmi a spoznávať 27 rôznych detailov daňových systémov a aby vedeli všetko digitálne vybaviť aj v daňovej oblasti. „Je to ambiciózne, uvidíme do akej miery bude podpora v Európskom parlamente. Teraz je to moja úloha, aby som v správe našiel dohodu na pozmeňovacích návrhoch a kompromisoch, ktoré navrhujú iné politické skupiny. Je to detailnejšia politická práca a dúfam, že na niektorých ďalších rokovaniach už budeme môcť aj hlasovať o tejto správe,“ vysvetlil.
Najväčší „konflikt“ medzi frakciami v EP vidí v tom, že niektoré z nich by daňové otázky chceli „otvoriť veľmi široko“, čiže nielen pre inovatívne, ale pre všetky firmy. Tvrdí, že v takom prípade by boli daňové otázky „extrémne ťažko dohodnuteľné“, lebo ministri financií krajín EÚ si prísne strážia svoje daňové systémy. „Moja filozofia je, že v daňovej oblasti by som skôr išiel len po výsek firiem, iba inovatívne firmy, ale urobiť ambicióznejší plán, aby si firmy už nemuseli všímať hranice vo vnútri EÚ,“ odkázal.