Z obchodného reťazca stiahli POKAZENÉ mäso! Odporný ZÁPACH a zelené časti: Problémové viac ako 3 tony

BRATISLAVA - Potravinoví inšpektori odhalili pokazené bravčové mäso v slovenskom obchodom reťazci. Celková šarža predstavovala viac ako 3,3 tony produktu, ktorý predstavoval vážne riziko pre zdravie spotrebiteľov napriek platnej trvanlivosti. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Nepríjemný zážitok zákazníka z nemenovaného supermarketu spustil zásah potravinových inšpektorov. Spotrebiteľ si kúpil balené bravčové pliecko, z ktorého sa po otvorení širil silný zápach. Prípad preverila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žiar nad Hronom. Výsledky laboratórnych testov potvrdili, že mäso bolo pokazené – napriek tomu, že malo mať trvanlivosť až do marca 2026.
Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy išlo o jeden z mnohých podnetov, ktoré denne dostávajú od spotrebiteľov. „Škoda, že sa zápach mäsa nedá preniesť cez fotografiu. V tomto prípade prerazil aj obal,“ uviedla správa na sociálnych sieťach. Laboratórne posúdenie odhalilo šedoružové sfarbenie mäsa, sivasté až nazelenalé tukové časti a zakalenú tekutinu v obale. „Mäso malo výrazný odpudzujúci kyslý zápach, ktorý sa po nakrojení ešte zvýraznil,“ doplnila ŠVPS.
Inšpektori okamžite vykonali kontrolu v predajni, kde našli ďalších 21 balení mäsa z rovnakej šarže. Prevádzke nariadili zákaz predaja, povinnosť informovať zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku a zabezpečiť jeho likvidáciu v kafilerickom zariadení. O prípade informovali aj cez európsky systém rýchleho varovania RASFF, keďže mäso predstavovuje vážne riziko pre zdravie ľudí.
Celkový objem šarže viac ako 3,3 tony
Podľa zistení správy pochádzalo mäso zo skladu, z ktorého sa distribuovalo na viaceré pobočky obchodného reťazca po celom Slovensku. Celkový objem šarže dosahoval viac ako 3,3 tony. Likvidáciu výrobkov stiahnutých z predaja zabezpečujú jednotlivé predajne samostatne.
Štátna veterinárna a potravinová správa pripomína, že podobné prípady sú dôkazom dôležitosti pravidelných kontrol. „Aj o tomto je práca našich kolegov po celom Slovensku – strážiť bezpečnosť potravín a tým aj zdravie ľudí,“ uviedla inštitúcia.