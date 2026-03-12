Heidi Klum si bičovanie kritikov nevšíma: Najskôr polonahé fotky s dcérou a teraz... Tá má odvahu

NEW YORK - Nemecká supermodelka Heidi Klum opäť dokázala, že slovo „nenápadná“ v jej slovníku neexistuje. V uliciach New Yorku sa objavila v outfite, ktorý bol všetko, len nie decentný. A kritici ju medzitým bičujú za „nevhodnú“ kampaň s vlastnou dcérou, s ktorou nafotili sériu obrázkov v spodnej bielizni pre známu značku.
Stačilo pár krokov po chodníku a okoloidúci takmer zabudli dýchať. Heidi Klum zvolila dramatické čierne šaty s extrémne hlbokým výstrihom, ktorý siahal takmer až k pásu. Odvážny strih nechával len minimum priestoru pre fantáziu a dokonale zvýraznil jej postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj o tridsať rokov mladšie modelky.
Vrchná časť šiat bola priliehavá a elegantne kopírovala jej siluetu, zatiaľ čo spodná časť sa rozširovala do ľahkej, mierne priesvitnej sukne, ktorá sa pri každom kroku vlnila okolo jej nôh. Ak by niekto náhodou prehliadol výstrih, určite by si všimol výrazné biele perie na koncoch rukávov. Na pleci jej visela ikonická Chanel Flap Bag. Outfit doplnila čiernymi slnečnými okuliarmi a elegantnými lodičkami s remienkom okolo členka.
Lenže zatiaľ čo na chodníkoch zbierala obdivné pohľady, na internete sa okolo nej opäť rozpútala vášnivá diskusia. Dôvodom je kampaň na spodnú bielizeň značky Intimissimi, v ktorej pózuje spolu so svojou dcérou Leni Klum. Na fotografiách matka a dcéra pózujú v čipkovanej spodnej bielizni a zvodných bodysuitoch.