Nelegálny cukrár z Facebooku narazil: Inšpektori ho NACHYTALI jednoduchým trikom! Po trpkej dohre OĽUTOVAL

TOPOĽČANY - Nelegálny "cukrár" z Facebooku si myslel, že kontrolám unikne, no napokon ho usvedčili jeho vlastné správy. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa k nemu dostali cez falošný pracovný profil, kde im bez váhania poslal cenník aj ponuku zákuskov. To stačilo na rozbehnutie konania, ktoré sa pre domáceho predajcu skončilo pokutou a rýchlym zmiznutím všetkých sladkých ponúk z jeho profilu.

S blížiacou sa Veľkou nocou rastie aj dopyt po koláčoch, zákuskoch a sladkostiach, ktoré mnohé domácnosti hľadajú na sociálnych sieťach. Facebook sa v tomto období mení na neoficiálnu cukráreň plnú lákavých ponúk z domácich kuchýň. Za peknými fotografiami a nízkymi cenami sa však často skrývajú nástrahy, o ktorých spotrebitelia netušia.

Aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov dlhodobo upozorňuje na nelegálnu výrobu, uvádzanie na trh a predaj zákuskov, koláčov či sviatočného pečiva. Až 70 % výroby sa poľa nich realizuje v šedej ekonomike. Podľa ich odhadov v súčasnosti štát stráca na nelegálnej výrobe zákuskov, koláčov a sviatočného pečiva takmer 20 miliónov eur ročne.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v tejto súvislosti informovala, že opäť riešila prípad nelegálneho predaja cukrárenských výrobkov cez sociálne siete. Podnety na podobné aktivity dostáva podľa jej slov pravidelne, najmä v období sviatkov. Podľa úradov však ide o rizikový spôsob predaja, pri ktorom spotrebiteľ nemá žiadnu záruku hygieny ani bezpečnosti potravín.

Nelegálneho predajcu nachytali cez Facebook

Najnovší prípad riešila Regionálna veterinárna a potravinová správa v Topoľčanoch. Kontrola u predajcu, ktorý ponúkal zákusky cez Facebook, sa spočiatku nepodarila vykonať. "Preto naviazali kontakt s 'cukrárom' na Facebooku prostredníctvom pracovného profilu. Po krátkej komunikácii a zaslaní cenníka mali dostatok dôkazov na začatie priestupkového konania," približuje ŠVPS SR.

Na ústne pojednávanie sa predajca dostavil aj s právnym zástupcom a priznal, že výrobky skutočne predával. Zároveň uviedol, že s predajom končí a všetky ponuky z profilu odstránil. ŠVPS mu uložila sankciu podľa zákona o potravinách.

Neregistrované prevádzky nepodliehajú žiadnej kontrole hygieny, varujú

"Podpora domáceho pečenia bez povolení síce môže pôsobiť sympaticky, ale pre spotrebiteľa to môže byť aj určitý hazard," upozorňujú potravinári s tým, že neregistrované prevádzky nepodliehajú žiadnej kontrole hygieny, pôvodu surovín ani skladovania. To zvyšuje pravdepodobnosť kontaminácie potravín, výskytu baktérií ako salmonela či E. coli, ale aj prítomnosti alergénov či nečistôt z domácnosti. Navyše, pri kúpe "na dobré slovo" chýba doklad o zaplatení, takže v prípade zdravotných problémov alebo nespokojnosti nie je možné uplatniť reklamáciu.

Nelegálnym výrobcom hrozia sankcie z viacerých strán. ŠVPS môže udeľovať pokuty za predaj potravín z neschválených priestorov či porušenie hygienických predpisov, často v tisíckach eur. Živnostenský úrad môže za neoprávnené podnikanie uložiť pokutu až do 3 319 eur. Riziká sa týkajú aj daňových povinností či možnej trestnoprávnej zodpovednosti.

ŠVPS zdôrazňuje, že občanom nezakazuje kupovať domáce výrobky, no odporúča robiť tak výhradne z registrovaných prevádzok. Tie musia spĺňať hygienické štandardy, zabezpečiť vysledovateľnosť surovín a garantovať bezpečnosť potravín. Spotrebitelia by si preto mali vždy overiť, či predajca disponuje potrebnými povoleniami.

