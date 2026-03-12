Prvá víťazka SuperStar Kelly Clarkson šokuje: OKLAMALI MA... Žiadna miliónová výhra, ani auto!

LOS ANGELES - Speváčka Kelly Clarkson otvorene prehovorila o svojom víťazstve v speváckej súťaži American Idol (u nás známa ako SuperStar) – a jej slová vyvolali poriadny rozruch. Tvrdí totiž, že šou údajne klamala o hlavných cenách, ktoré mala ako úplne prvá víťazka dostať.
43-ročná speváčka hitu Since U Been Gone prišla s prekvapivým tvrdením počas utorkovej epizódy svojej relácie The Kelly Clarkson Show. V štúdiu sedeli aj herec z filmov o Harrym Potterovi Daniel Radcliffe a reality hviezda Rob Rausch. Clarkson sa k téme dostala pri rozhovore o Rauschovej výhre 220-tisíc dolárov zo štvrtej série reality šou The Traitors.
Ten totiž priznal, že peniaze zatiaľ stále nedostal. „Vieš čo, s týmto sa viem stotožniť!“ reagovala Clarkson. „Fakt veľmi. Pravdepodobne si ani nežil, keď som bola v American Idol, ale ja som bola doslova v tej šou.“ Speváčka následne prekvapila priznaním o sľubovanej výhre. „Hovorili: ‚Vyhráš milión dolárov‘ alebo niečo také,“ povedala Clarkson. „Nie, nevyhral si. Klamali. Bol to skôr milión dolárov v investíciách do teba.“ Herec Daniel Radcliffe zostal zaskočený a okamžite sa spýtal: „Počkaj, čo?“
Clarkson však trvala na svojom a dodala, že nikdy nedostala ani ďalšiu cenu, o ktorej bola presvedčená, že ju vyhrala. „Hovorili, že dostaneš auto,“ vysvetlila. „A ja som ho potrebovala, pretože moje auto bolo rozbité a nemohla som si dovoliť zaplatiť spoluúčasť. A potom — nie! Auto som nedostala.“ Podľa speváčky pritom auto nakoniec dostal niekto iný. Tvrdí, že Clay Aiken, ktorý skončil druhý v druhej sérii súťaže, ho naopak získal. „Clay Aiken, ktorý druhú sériu nevyhral, dostal auto — a jeho mama tiež!“ povedala publiku, ktoré reagovalo prekvapením.
„Ja som si povedala: ‚Čo to sakra?!‘“ spomínala Clarkson na rozhovor so spevákom. „On na to: ‚Áno, dali jedno aj mojej mame.‘ A ja som si povedala: ‚Ja ťa teraz normálne nakopem.‘“ Kelly Clarkson vyhrala prvú sériu American Idol v roku 2002 a práve táto súťaž odštartovala jej mimoriadne úspešnú kariéru. Na konte má hity ako A Moment Like This, Behind These Hazel Eyes či Because of You.