MIMORIADNE Nový iránsky vodca je v kóme a prišiel o nohu

TEHERÁN - O zdravotnom stave nového najvyššieho vodcu Iránu Modžtabu Chameneího sa objavujú dramatické informácie. Podľa neoverených správ má byť po zraneniach z konfliktu v kritickom stave a v nemocnici v Teheráne podstupuje intenzívnu liečbu.
Správy hovoria o kritickom stave
Podľa informácií z Teheránu sa nový iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí nachádza v kóme. Tvrdí to zdroj, ktorý má údajne kontakty na zdravotnícky tím nemocnice, kde je politik hospitalizovaný.
Správy citované britským bulvárom The Sun uvádzajú, že Chameneí utrpel veľmi vážne zranenia. Hovoriť sa má o poškodení vnútorných orgánov a amputácii najmenej jednej nohy.
Liečia ho v teheránskej univerzitnej nemocnici
Podľa rovnakého zdroja je iránsky líder hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Sina v Teheráne, ktorá sa nachádza v historickej časti mesta.
Okolie nemocnice má byť podľa informácií uzavreté bezpečnostnými jednotkami.
Zdroj, ktorý je údajne v kontakte s iránskym disidentom žijúcim v Londýne, tvrdí, že informácie získal od členov traumatologického tímu nemocnice.
Lekári hovoria o veľmi vážnom stave
Podľa týchto tvrdení sa o Chameneího stará chirurg Mohammad Reza Zafargjani.
Ten patrí medzi popredných iránskych traumatológov a zároveň zastáva funkciu ministra zdravotníctva, liečby a medicínskeho vzdelávania Iránu.
„Jedna alebo dokonca obe jeho nohy boli amputované. Má tiež vážne poškodený žalúdok alebo pečeň. Momentálne je v kóme,“ citoval zdroj údajné informácie od zdravotníkov.
Tieto tvrdenia však zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.
Nie je jasné, kde utrpel zranenia
Nie je známe, či zranenia vznikli pri tom istom útoku, pri ktorom na začiatku konfliktu zahynul jeho 86-ročný otec.
Iránska štátna televízia totiž pri oznámení Chameneího nástupu do funkcie použila výraz „janbaz“, ktorý označuje človeka zraneného v boji proti nepriateľovi.
Stanica však neposkytla podrobnosti o tom, ako presne k zraneniam došlo.
Pri útokoch v Teheráne zahynuli jeho príbuzní
Podľa dostupných informácií zahynuli počas izraelských úderov na Teherán v prvý deň konfliktu aj Chameneího manželka a jeho otec.
Napriek tomu bol Mojtaba Chameneí krátko nato predstavený ako nový najvyšší vodca krajiny.
V uliciach Teheránu oslavovali jeho nástup
Po oznámení jeho novej funkcie vysielala iránska štátna televízia zábery z ulíc hlavného mesta.
Na nich bolo vidieť dav ľudí s vlajkami, ktorí skandovali slogany na podporu nového vodcu.
„Alláhu akbar, Chameneí rahbar,“ znelo z davu, čo v preklade znamená: „Boh je veľký, Chameneí je vodca.“