AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri Banskej Štiavnici! V záhradnom jazierku sa utopilo ročné dieťa

(Zdroj: Topky)
BANSKÁ ŠTIAVNICA - V jednej z obcí Banskoštiavnického okresu sa vo štvrtok popoludní utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
„Privolaným záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Vzhľadom na mimoriadnu citlivosť prípadu k nemu nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“ podotkla Žabková. Polícia podľa jej slov začala v uvedenej veci trestné stíhanie pre usmrtenie a okolnosti tragédie vyšetruje.