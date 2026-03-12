Jedlo vám možno nedoručia: Kuriéri Woltu a Boltu vyhlásili celoštátny ŠTRAJK! Zverejnili alarmujúci otvorený LIST

Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

BRATISLAVA - Ak si v piatok objednáte jedlo, pravdepodobne sa dlhšie načakáte. Kuriéri platforiem Wolt a Bolt Food na Slovensku a v Česku totiž vyhlásili spoločný štrajk. Tvrdia, že súčasný systém odmeňovania je netransparentný a tlačí ich pod hranicu reálnych nákladov. V otvorenom liste upozorňujú aj na dopady na zákazníkov a reštaurácie a žiadajú zavedenie férového modelu odmien.

Zástupcovia nespokojných kuriérov pôsobiacich na platformách Wolt a Bolt Food oznámili obnovenie štrajkových aktivít. V koordinácii so svojimi kolegami v Českej republike vyhlásili spoločný československý štrajk, ktorý sa má uskutočniť v piatok 13. marca 2026. Otvorený list adresovali zákazníkom, partnerským reštauráciám, médiám, politickým klubom aj vedeniam oboch platforiem. Tvrdia, že cieľom je upozorniť na realitu práce kuriérov, ktorá sa podľa nich výrazne líši od oficiálnej komunikácie spoločností.

„Náš štrajk nie je reakciou na sezónny pokles objednávok, ale na dlhodobo zlyhávajúci, netransparentný a vykorisťujúci systém,“ uvádzajú v liste zástupcovia nespokojných kuriérov s tým, že podľa nich tento systém poškodzuje nielen kuriérov, ale aj zákazníkov a reštaurácie.

Kuriéri žiadajú nový systém odmeňovania

Protestujúci kuriéri tvrdia, že ich cieľom je poskytovať rýchle a kvalitné doručenie jedla. To je však podľa nich možné len v prípade, ak bude systém odmeňovania férový a umožní kuriérom pracovať pre jednu platformu bez nutnosti kombinovať viac aplikácií naraz. „Objednávka musí byť ohodnotená tak férovo, aby si kuriér mohol dovoliť doručovať exkluzívne pre jednu platformu. Len vtedy sa to odzrkadlí na skutočnej kvalite a rýchlosti doručenia,“ píšu v liste.

Navrhujú preto zavedenie jasného tabuľkového systému odmeňovania. Ten by zahŕňal minimálnu odmenu 3,50 eura za doručenie, sadzbu 0,50 eura za kilometer a 0,07 eura za minútu práce. Zároveň požadujú aj príplatok 0,90 eura za druhú objednávku pri spojených jazdách, pričom maximálny počet objednávok na jednu jazdu by mal byť dve.

„Kvalita a čerstvosť jedla má byť predsa prvoradá,“ uvádzajú kuriéri. Okrem toho vyzývajú platformy, aby zrušili algoritmy, ktoré podľa nich vytvárajú tlak na prijímanie nevýhodných objednávok, a aby systém odmeňovania pravidelne upravovali podľa inflácie.

Pokles reálnych príjmov a sankcionovanie kuriérov

Jednou z hlavných výhrad je podľa nich výrazný pokles reálnych príjmov. Tvrdia, že v porovnaní s minulými rokmi musia doručiť približne dvojnásobok objednávok, aby zarobili rovnakú alebo dokonca nižšiu sumu. Problémom sú podľa nich aj takzvané „hluché kilometre“ – cesty späť do centra mesta bez objednávky, ktoré kuriéri absolvujú bez zaplatenia. Pri autokuriéroch podľa listu odmeny navyše nezohľadňujú náklady na vozidlo, palivo ani servis.

Výraznú kritiku smerujú aj na algoritmy, ktoré podľa nich určujú pracovné podmienky kuriérov. Tvrdia, že platformy na jednej strane hovoria o slobode práce, no zároveň sankcionujú kuriérov za odmietanie objednávok. „Tieto kroky sú neprípustným diktátom a odoberaním slobody,“ uvádzajú kuriéri. Ako príklad uvádzajú požiadavku platformy Bolt Food na 60-percentnú prijateľnosť objednávok pod hrozbou blokovania účtu. Wolt podľa nich zas blokuje flotilových kuriérov na hodinu, ak odmietnu viacero objednávok za sebou.

Kuriéri hovoria o zavádzaní zákazníkov

Otvorený list kritizuje aj spôsob komunikácie smerom k zákazníkom. Podľa kuriérov aplikácie často uvádzajú, že meškanie spôsobuje nedostatok kuriérov, hoci realita je podľa nich opačná. Tvrdia, že platformy dlhodobo prijímajú veľké množstvo nových kuriérov, čím presýtia trh. Výsledkom má byť menej objednávok na jedného kuriéra a tlak na prijímanie aj veľmi slabo platených jázd. To podľa nich vedie k tomu, že kuriéri používajú viac aplikácií naraz alebo čakajú pred reštauráciami na kompenzácie za čakanie, aby dokázali pokryť náklady. „Jedlo zatiaľ stojí a chladne,“ tvrdia kuriéri.

Kuriéri tiež kritizujú marketingový slogan doručenia „k dverám“. Tvrdia, že podľa zmluvných podmienok sú povinní doručiť objednávku len na adresu budovy. Vynesenie objednávky až k bytu je podľa nich služba navyše, ktorú platforma kuriérovi neprepláca.

List upozorňuje aj na problémy, ktoré podľa kuriérov dopadajú na partnerské reštaurácie. Ak objednávku pre nízke odmeny dlho nikto neprijme, jedlo môže vychladnúť a prevádzka ho musí pripraviť znova. Platforma síce jedlo preplatí, no reštaurácie zároveň platia platformám provízie vo výške 30 až 50 % z ceny objednávky. Kuriéri zároveň tvrdia, že kompenzácie za čakanie pred prevádzkami sa často strhávajú z faktúr samotných reštaurácií.

Výzva pre taxikárov a politikov

Protestujúci kuriéri vyzvali k podpore aj vodičov taxi služieb pracujúcich pre digitálne platformy. „Problémy s netransparentnými algoritmami, likvidačnými cenami a skrytým vynucovaním poslušnosti sa týkajú nás všetkých,“ uvádzajú.

Zároveň apelujú na politické strany a zákonodarcov, aby začali riešiť legislatívu pre digitálne platformy. Upozorňujú, že algoritmy podľa nich fakticky určujú pracovné podmienky kuriérov, no tí pritom nemajú nárok na sociálne zabezpečenie ani pracovné benefity. Kuriéri chcú byť prizvaní aj k príprave novej legislatívy, ktorá má na Slovensku implementovať európsku smernicu o pracovníkoch digitálnych platforiem.

Modelový výpočet práce autokuriéra

V liste uvádzajú aj modelový výpočet práce autokuriéra. Pri desaťhodinovej zmene a približne 35 objednávkach denne dosiahne hrubý príjem asi 133 eur. Po odpočítaní nákladov na auto a povinných odvodov však podľa nich zostáva čistý zisk približne 50 eur za deň.

„Za desať hodín neustáleho šoférovania a stresu v premávke zarobí kuriér v čistom približne päť eur na hodinu,“ uvádzajú. Pri slabších dňoch môže podľa nich reálny zárobok klesnúť dokonca na 1 až 2 eurá za hodinu. Kuriéri tvrdia, že ich navrhovaný model by zvýšil priemerný príjem na približne 9,45 eura na hodinu, čo označujú za minimálnu hranicu dôstojného zárobku.

Zástupcovia kuriérov v závere listu uviedli, že spoločný československý štrajk bude pokračovať dovtedy, kým platformy nepristúpia na spravodlivé a transparentné podmienky.

