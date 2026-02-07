Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Poľsko v stave POHOTOVOSTI: Armáda UZAVRELA vzdušný priestor a nasadila vojenské letectvo!

Poľsko uzavrelo dnes ráno (7. február 2026) vzdušný priestor pre ruské útoky na Ukrajine
Poľsko uzavrelo dnes ráno (7. február 2026) vzdušný priestor pre ruské útoky na Ukrajine (Zdroj: X/Flightradar24, hari Finland)
ČTK

VARŠAVA - Vzdušný priestor na juhovýchode Poľska bol dnes ráno na niekoľko hodín opäť uzavretý kvôli nutnosti nasadiť poľské vojenské letectvo v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Vyplýva to z informácií, ktoré dnes poskytli operačné velenie poľských ozbrojených síl, americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) aj server pre sledovanie letov FlightRadar24. Letisko v Lubline a v Řešove dočasne prerušili prevádzku, aby bolo zabezpečené voľné pôsobenie vojenského letectva, uviedol aj poľský úrad riadenia letovej prevádzky PANSA.

"Vzhľadom na aktivitu diaľkového letectva Ruskej federácie vykonávajúceho údery na území Ukrajiny začalo vojenské letectvo operovať v poľskom vzdušnom priestore," oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl na sieti X.

Na niekoľko hodín 

Neskôr velenie oznámilo, že poľský vzdušný priestor nebol narušený a že operácie vojenského letectva v poľskom vzdušnom priestore v súvislosti s ruskými údermi na Ukrajinu boli ukončené. Poľský úrad riadenia letovej prevádzky PANSA zároveň potvrdil, že letiská v Řešove i Lubline opäť obnovili letovú prevádzku.

"Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu dosiahli stav pohotovosti," uviedlo predtým poľské armádne s vysvetlením, že opatrenia mali preventívny charakter a ich cieľom bolo "zabezpečiť a chrániť vzdušný priestor, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenými oblasťami". 

FlightRadar24 na sieti X napísal, že letisko v Lubline nebolo prístupné kvôli vojenskej aktivite lietadiel NATO operujúcim v oblasti. FAA podľa agentúry Reuters potvrdil, že vzdušný priestor nad letiskom Lublin a Řešov bol uzavretý kvôli "neplánovanej vojenskej aktivite" súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu.

Východ Poľska v stave pohotovosti

Poľský portál Onet dal uzavretie priestoru nad časťou Poľska do súvislosti s rozsiahlymi nočnými ruskými útokmi na Ukrajinu, kde bol vyhlásený stav pohotovosti kvôli preletom dronov a rakiet. Neskôr sa objavili správy o výbuchoch v mestách Vinnycja a Burštyn na západe Ukrajiny.

Ukrajinské letectvo hlásilo dve skupiny dronov a rakiet v Odeskej oblasti smerujúcich k Vinnycji a neskôr informovalo tiež o raketách smerujúcich k Chmelnicku a Ternopilskej, Vinnyckej a Ľvovskej oblasti. Rusko v noci na dnes podniklo ďalší rozsiahly úder na ukrajinské energetické zariadenia, uviedol ráno na telegrame ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal.

Letiská museli opäť pozastaviť prevádzku 

Letisko Řešov (Rzeszów) aj Lublin vo východnom Poľsku už minulý mesiac na nejaký čas pozastavilo prevádzku, pripomenula agentúra Reuters. Letisko to vtedy zdôvodnilo rutinnými operáciami. Poľský vzdušný priestor podľa nich nebol ohrozený.

Varšava vlani opakovane informovala o prieniku leteckých objektov zo susedných krajín nad svoje územie. Najvážnejší incident sa odohral vlani v septembri, keď poľský vzdušný priestor narušil značný počet ruských dronov. Rusko už takmer štyri roky vedie vojnu proti Ukrajine, ku ktorej najdôležitejším spojencom patrí práve Poľsko. Lublin aj Řešov sa nachádzajú blízko hraníc s Ukrajinou a Řešov je navyše pre NATO hlavným dopravným uzlom pre dodávky zbraní na Ukrajinu.

