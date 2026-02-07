Nadpriemerne teplé dni pokračujú: Ochladiť sa má až v priebehu TÝCHTO dní

BRATISLAVA - Na Slovensku je od 23. januára, až na malé výnimky predovšetkým na východe a krajnom severe, kde sa na prelome januára a februára prechodne ochladilo, teplotne prevažne nadpriemerné počasie. Takýto trend by mal pokračovať aj v najbližších dňoch. Výraznejšia zmena v počasí by mala nastať koncom budúceho týždňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Vo štvrtok 12. februára by malo byť podľa meteorológov vo výške približne 1200 metrov nad morom okolo plus dva stupne Celzia. V priebehu piatka až nedele (13. - 15. 2.) by mal začať prenikať od severozápadu chladnejší vzduch, do nedele by sa malo ochladiť na úroveň približne mínus sedem až mínus deväť stupňov Celzia. Relatívne chladnejší vzduch by mohol vo vyšších polohách zostať minimálne do 16. februára. „Po ochladení vo vyšších hladinách sa následne môže vytvoriť teplotná inverzia,“ konštatuje SHMÚ.
Na juhu, predovšetkým na juhozápade, by malo byť na budúci týždeň, najmä od stredy do piatka (11. - 13. 2.) viac ako plus desať stupňov Celzia. Cez víkend (14. - 15. 2.) by sa však malo výraznejšie ochladiť, a to najmä na severe a východe.
Najvyššia denná teplota by mala počas budúceho víkendu dosiahnuť zväčša už len mínus tri až plus päť stupňov Celzia, v sobotu by mohlo byť na juhu o niečo teplejšie. V noci by malo koncom budúceho týždňa mrznúť na Slovensku postupne už všade, na severe môže byť nadránom aj menej ako mínus desať stupňov Celzia. Zrážky by mali byť počas budúceho týždňa v nižších polohách zväčša vo forme dažďa alebo mrholenia. Lokálne, predovšetkým v závere týždňa, najmä na severe a východe územia môže snežiť aj v nižších polohách.