Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký ZÁZRAK? NASA ukázala záber, ktorý odhaľuje TAJOMSTVO vzniku nových svetov

USA - Na prvý pohľad pôsobí ako prízračný obraz z iného sveta. V skutočnosti však ide o miesto plné života. NASA zverejnila unikátnu snímku hviezdnej „pôrodnice“, kde sa v hustých oblakoch plynu a prachu rodia nové hviezdy.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil fascinujúci záber z Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý zachytáva hviezdotvorný oblak Lupus 3. Nachádza sa približne 500 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Škorpión a patrí medzi tzv. hviezdne jasle – oblasti, kde vznikajú nové hviezdy. „Hoci tento záber môže pôsobiť prízračne, v skutočnosti je plný nového života,“ vysvetlila Monika Luabeya z NASA. Ako píše The Sun, na snímke sú viditeľné jemné biele závoje plynu, tmavé prachové oblaky a niekoľko jasných mladých hviezd, známych ako T Tauriho hviezdy.
Slnko má približne 4,6 miliardy rokov
Tieto objekty predstavujú akési „tínedžerské“ štádium hviezdneho vývoja. Sú mladšie než 10 miliónov rokov a ešte v nich neprebieha stabilná jadrová fúzia vodíka na hélium, ktorá je typická pre dospelé hviezdy, ako je naše Slnko. Pre porovnanie, Slnko má približne 4,6 miliardy rokov.
Energiu T Tauriho hviezdy získavajú najmä gravitačným zmršťovaním – ich vlastná gravitácia stláča hmotu smerom do stredu, čím sa uvoľňuje teplo a svetlo. Okolo hviezd sa často nachádza disk plynu a prachu, z ktorého môžu v budúcnosti vzniknúť planéty. Práve nestabilita tohto disku, dopad materiálu na povrch hviezdy či hviezdne erupcie spôsobujú, že tieto mladé objekty výrazne kolíšu v jasnosti.
Mimoriadne detailné a presné obrazy
Vedci považujú T Tauriho hviezdy za mimoriadne cenné, pretože im umožňujú nazrieť do minulosti. „Štúdium takýchto hviezd nám pomáha lepšie pochopiť proces formovania hviezd. Aj naše Slnko bolo kedysi T Tauriho hviezdou,“ dodala Luabeya.
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
Záber opäť potvrdzuje výnimočné schopnosti Hubblovho vesmírneho teleskopu, ktorý je na obežnej dráhe Zeme od roku 1990. Vďaka tomu, že sníma vesmír mimo zemskej atmosféry, dokáže zachytiť mimoriadne detailné a presné obrazy. Aj po viac než troch desaťročiach prevádzky zostáva jedným z najdôležitejších nástrojov modernej astronómie a prináša unikátne pohľady na vznik a vývoj vesmíru.