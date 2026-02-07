Ďalšia búrka na obzore: Španielsko a Portugalsko sú v pohotovosti

MADRID - Španielsko a Portugalsko sa v sobotu po nedávnej búrke Leonardo pripravujú na ďalšiu búrku smerujúcu k Pyrenejskému polostrovu. Veliteľ portugalskej agentúry civilnej ochrany Mario Silvestre, varoval, že predpoveď počasia je „mimoriadne znepokojujúca“. Informuje o tom agentúra AFP.
Najnovšia búrka bola pomenovaná Marta a viedla k nasadeniu viac ako 26.500 záchranárov v Portugalsku. Pre nepriaznivé počasie v troch obciach odložili nedeľňajšie prezidentské voľby na budúci týždeň. Obe krajiny vydali varovania pred možnými novými povodňami. Doterajšie dažde spôsobili rozsiahle prívalové záplavy, ktoré zablokovali stovky ciest, narušili vlakovú dopravu a prinútili tisíce ľudí evakuovať sa. Teraz sa očakávajú nárazy vetra dosahujúce rýchlosť 110 kilometrov, keď búrka Marta dosiahne portugalské pobrežie.
Po prelete nad oblasťami postihnutými záplavami v južnom Španielsku neďaleko Cádizu v piatok premiér Pedro Sanchez varoval, že región pre nepriaznivú predpoveď počasia čakajú „ťažké dni“ . V sobotu má navštíviť záchranárov v Madride. Portugalský premiér Luis Montenegro varoval, že škody podľa stále predbežných údajov presiahli štyri miliardy eur. Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom predlžujú trvanie a zvyšujú intenzitu a frekvenciu extrémnych poveternostných javov, ktoré v posledných rokoch zasiahli obe krajiny.