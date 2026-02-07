Mená POROTCOV Let's Dance odhalené: Televízia zlanárila hviezdu z Čiech a... Toto je bomba!

BRATISLAVA – BOMBA tesne pred štartom Let’s Dance! K osvedčeným stáliciam Tatiane Drexler a Jánovi Ďurovčíkovi sa pridávajú dve výrazné posily, ktoré sľubujú poriadnu dávku energie, humoru a profesionality.
Už v nedeľu 8. marca sa na obrazovky vracia 11. séria Let’s Dance v špeciálnej edícii s podtitulom Gladiátori. Na parkete sa stretnú víťazi, finalisti aj najvýraznejšie tváre uplynulých ročníkov a tanečná aréna sa premení na moderné koloseum. Kým mená súťažiacich už televízia dávno prezradila, zloženie poroty si strážila do poslednej chvíle.
A teraz je to vonku! Po boku stálic Tatiany Drexler a Jána Ďurovčíka nebude tentoraz sedieť Adam Bardy. Ten sa totiž objaví v úlohe moderátora. Slovenské publikum sa môže tešiť na Lauru Arcolinovú, svetovú tanečnú hviezdu, ktorá už v minulosti očarila divákov Let’s Dance svojimi majstrovskými výkonmi. Svojou špičkovou technikou, charizmou a šarmom prinesie do poroty úplne nový impulz.
Druhým menom je Richard Genzer, český herec, zabávač, choreograf a bývalý porotca českej verzie Let’s Dance. Jeho prirodzený humor a ostrý jazyk sľubujú, že hodnotenia nebudú nikdy nudné a diváci sa majú na čo tešiť. „Som rád, že k Táni a Janovi sa tento rok pridávajú Richard a Laura. Celá porota tak získava novú energiu – kombináciu skúsenosti, šarmu, krásy, humoru a špičkovej profesionality. Sú to osobnosti, ktoré v tanečnom svete zanechali nezmazateľnú stopu a dávajú panelu dynamiku, akú si tento výnimočný ročník Let’s Dance skutočne zaslúži,“ povedal pre markiza.sk režisér šou Pepe Majeský.
Okrem porotcov sa na parkete predstavia aj známe tváre ako Ján Koleník, Juraj Mokrý, Gabika Marcinková, Jakub Jablonský, Kristián Baran, Vladimír Kobielsky či víťazka štvrtej série Nela Pocisková. Najnovšie k nim pribudli aj Petra Polnišová, Jana Hospodárová a Zuzana Porubjaková.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%