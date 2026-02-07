32 rokov od premiéry Komisára Rexa: Fešný herec starne s gráciou... Teraz vyzerá ešte lepšie!

VIEDEŇ - Kultový seriál Komisár Rex si podmanil divákov po celej Európe a na Slovensku sa stal doslova fenoménom. Neodmysliteľnou súčasťou jeho úspechu bol charizmatický vyšetrovateľ Richard Moser v podaní Tobiasa Morettiho. Pozrite, ako dnes herec vyzerá!
Komisár Rex je kultový kriminálno-akčný seriál z rakúsko-nemecko-talianskej produkcie, ktorý si získal divákov po celej Európe. Dej sa sústreďuje na výnimočne inteligentného a oddaného policajného psa Rexa, ktorý po boku svojich ľudských kolegov pomáha riešiť zložité kriminálne prípady. Seriál mal premiéru v roku 1994 a jeho posledná séria bola odvysielaná v roku 2008.
Fešák z Komisára Rexa ratoval manželku: HROZIVÁ NEHODA... SMRŤ bola naozaj blízko!
Na slovenské televízne obrazovky sa dostal v roku 1997, kde si okamžite vybudoval silnú fanúšikovskú základňu. Diváci si obľúbili nielen napínavé príbehy a realistickú atmosféru, ale aj nezameniteľnú chémiu medzi Rexom a jeho pánmi. Jednou z najvýraznejších postáv celého seriálu bol vyšetrovateľ Richard Moser, ktorého stvárnil charizmatický Tobias Moretti.
V slovenskom dabingu mu prepožičal hlas Alfred Aczel. Moretti sa v seriáli objavil v 45 epizódach, po ktorých sa rozhodol úspešnú kapitolu uzavrieť. Tobias Moretti sa narodil 11. júla 1959 v Rakúsku. Zaujímavosťou je, že jeho pôvodné priezvisko bolo Bloéb – priezvisko Moretti, ktoré je rodným menom jeho matky, začal používať až neskôr počas hereckej kariéry.
Po odchode zo seriálu Komisár Rex sa Moretti rozhodol trochu spomaliť a venovať sa svojim osobným záujmom. Jedným z nich je farmárčenie. Je ženatý s Juliou a spolu vychovávajú dve deti – dcéru Antóniu a syna Lenza. A hoci roky pribúdajú, Moretti je dôkazom toho, že charizma a šarm s vekom len rastú. Pozrite sa, ako dnes vyzerá. Fešný komisár Moser skutočne zreje ako dobré víno.
