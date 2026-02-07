Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

32 rokov od premiéry Komisára Rexa: Fešný herec starne s gráciou... Teraz vyzerá ešte lepšie!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (19)
(Zdroj: ORF)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

VIEDEŇ - Kultový seriál Komisár Rex si podmanil divákov po celej Európe a na Slovensku sa stal doslova fenoménom. Neodmysliteľnou súčasťou jeho úspechu bol charizmatický vyšetrovateľ Richard Moser v podaní Tobiasa Morettiho. Pozrite, ako dnes herec vyzerá!

Komisár Rex je kultový kriminálno-akčný seriál z rakúsko-nemecko-talianskej produkcie, ktorý si získal divákov po celej Európe. Dej sa sústreďuje na výnimočne inteligentného a oddaného policajného psa Rexa, ktorý po boku svojich ľudských kolegov pomáha riešiť zložité kriminálne prípady. Seriál mal premiéru v roku 1994 a jeho posledná séria bola odvysielaná v roku 2008.

Fešák z Komisára Rexa ratoval manželku: HROZIVÁ NEHODA... SMRŤ bola naozaj blízko! Prečítajte si tiež

Fešák z Komisára Rexa ratoval manželku: HROZIVÁ NEHODA... SMRŤ bola naozaj blízko!

Na slovenské televízne obrazovky sa dostal v roku 1997, kde si okamžite vybudoval silnú fanúšikovskú základňu. Diváci si obľúbili nielen napínavé príbehy a realistickú atmosféru, ale aj nezameniteľnú chémiu medzi Rexom a jeho pánmi. Jednou z najvýraznejších postáv celého seriálu bol vyšetrovateľ Richard Moser, ktorého stvárnil charizmatický Tobias Moretti.

V slovenskom dabingu mu prepožičal hlas Alfred Aczel. Moretti sa v seriáli objavil v 45 epizódach, po ktorých sa rozhodol úspešnú kapitolu uzavrieť. Tobias Moretti sa narodil 11. júla 1959 v Rakúsku. Zaujímavosťou je, že jeho pôvodné priezvisko bolo Bloéb – priezvisko Moretti, ktoré je rodným menom jeho matky, začal používať až neskôr počas hereckej kariéry.

Po odchode zo seriálu Komisár Rex sa Moretti rozhodol trochu spomaliť a venovať sa svojim osobným záujmom. Jedným z nich je farmárčenie. Je ženatý s Juliou a spolu vychovávajú dve deti – dcéru Antóniu a syna Lenza. A hoci roky pribúdajú, Moretti je dôkazom toho, že charizma a šarm s vekom len rastú. Pozrite sa, ako dnes vyzerá. Fešný komisár Moser skutočne zreje ako dobré víno.

32 rokov od premiéry
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Komisár RexTobias Moretti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

STRACH o hviezdneho herca:
STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!
Zahraniční prominenti
Priyanka Chopra a Nick
Zúfalý boj o život dcérky! Slávny spevák konečne prehovoril: Vážila 765 gramov... Zlomilo ma to
Zahraniční prominenti
Hviezda seriálu Plný dom
Hviezda seriálu Plný dom bojuje s RAKOVINOU: Mrazivé slová... Dajte sa vyšetriť!
Zahraniční prominenti
To je ale krásna
To je ale krásna správa! Syn Eddieho Murphyho a dcéra Martina Lawrencea čakajú bábätko
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Prominenti
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Prominenti
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
Prominenti

Domáce správy

Parlamentné presuny: V Národnej
Parlamentné presuny: V Národnej rade pribudlo sedem nezaradených poslancov
Domáce
Nový sneh zvyšuje lavínové
Nový sneh zvyšuje lavínové riziko v Tatrách: Platí výstraha druhého stupňa
Domáce
FOTO Štátny tajomník Kuffa na
Štátny tajomník Kuffa na neformálnej rade ministrov EÚ: Rokovalo sa o preklasifikovaní ochrany medveďa
Domáce
Bratislavské fašiangy opäť oživia centrum mesta: Veľký sprievod, masky aj program pre deti
Bratislavské fašiangy opäť oživia centrum mesta: Veľký sprievod, masky aj program pre deti
Bratislava

Zahraničné

Bezpečnostný incident v USA:
Bezpečnostný incident v USA: Muž čelí obvineniu za vyhrážanie sa zabitím viceprezidenta J. D. Vancea
Zahraničné
FOTO Jeffrey Epstein a francúzsky
ODTAJNENÉ spisy o Epsteinovi: Francúzsky exminister kultúry mal od delikventa žiadať desiatky tisíc eur!
Zahraničné
Donald Trump
USA a Irán rokovali v Ománe: Trump hodnotí rozhovory pozitívne, pokračovať budú na budúci týždeň
Zahraničné
Venezuelský parlament prisľúbil rýchle
Venezuelský parlament prisľúbil rýchle prepustenie politických väzňov
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, 5.kolo, porota
Mená POROTCOV Let's Dance odhalené: Televízia zlanárila hviezdu z Čiech a... Toto je bomba!
Domáci prominenti
32 rokov od premiéry
32 rokov od premiéry Komisára Rexa: Fešný herec starne s gráciou... Teraz vyzerá ešte lepšie!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová
Smotánka je na obraze 30 rokov: Aha, ako vyzerala Judínyová, keď v Markíze začínala!
Domáci prominenti
Otvorenie zábavného parku. Na
Šokujúce slová Roba Pappa: Niektorí naši umelci upísali dušu diablovi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

BIZARNÁ medicína starých Rimanov:
BIZARNÁ medicína starých Rimanov: Vedci potvrdili, že pacienti užívali ĽUDSKÉ VÝKALY! TOTO mal byť liek?
Zaujímavosti
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký ZÁZRAK? NASA ukázala záber, ktorý odhaľuje TAJOMSTVO vzniku nových svetov
Zaujímavosti
Čo muži najviac podceňujú?
Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu!
Zaujímavosti
7 potravín, o ktorých
7 potravín, o ktorých si aj vy myslíte, že sú nezdravé: Pravdou je opak!
vysetrenie.sk

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)

Šport

Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Lyžovanie
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Otvárací ceremoniál: Hrdý Tatar so slovenskou výpravou v Miláne, Čerňanská v Cortine
ZOH 2026 Otvárací ceremoniál: Hrdý Tatar so slovenskou výpravou v Miláne, Čerňanská v Cortine
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prostredie práce
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Rady, tipy a triky
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Android
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Bezpečnosť
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Armádne technológie
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax

Pre kutilov

Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Zahraničné celebrity
Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jeffrey Epstein a francúzsky
Zahraničné
ODTAJNENÉ spisy o Epsteinovi: Francúzsky exminister kultúry mal od delikventa žiadať desiatky tisíc eur!
Cestovanie zadarmo má pravidlá:
Domáce
Cestovanie zadarmo má pravidlá: Mnohí zabúdajú, že v TÝCHTO vlakoch potrebujú lístok... Riskujú pokuty!
Pavúčia sieť podvodníkov sa
Domáce
Pavúčia sieť podvodníkov sa vracia: Ak vám známy píše TOTO, okamžite zbystrite pozornosť!
MIMORIADNY ONLINE Núdzové výpadky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Núdzové výpadky prúdu v celej krajine: Zelenskyj obvinil Rusko zo snahy zničiť energetický systém Ukrajiny

Ďalšie zo Zoznamu