Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie

BRATISLAVA - Barbora Krajčírová vzala tento rok poriadne zhurta a vkročila doňho s poriadne veľkým reštartom: Tretie bábätko na ceste a doma jedno veľké tajomstvo!
Moderátorka Barbora Krajčírová sa nie tak dávno na sociálnych sieťach pochválila veľkolepou novinkou, ktorá sa už nedala utajiť - čoskoro sa stane trojnásobnou mamou!
Blondínka dnes doma vychováva dcéru Amiu a syna Kristiána, no sama hovorí, že s každým ďalším tehotenstvom prichádza iný typ výzvy. A tentoraz sa jej to spája aj s témou, ktorú cíti mnoho ľudí najmä na prelome rokov – s akýmsi vnútorným "resetom". A to nielen čo sa týka stravy či cvičenia: „Chcem spomaliť… a asi sa viac zamerať na seba… lebo mi príde prirodzené, že keď sa človek stará o seba, tak to potom ide lepšie na každú stranu,“ dodala.
Brabora je už za polovicou tehotenstva a priznáva, že je to pre ňu neraz aj poriadna skúška nervov. „Tá starostlivosť je zložitejšia, lebo sa starám o dve osoby… je to pre mňa škola psychológie, škola zvládania stresu… dobrá škola,“ priznala so smiechom známa influencerka. S úsmevom však prezradila, že pre seba si necháva aj pohlavie bábätka a tají ho dokonca aj pred vlastnou rodinou! A poriadne napínavé to má byť aj pri mene. „S tým menom je to u nás ťažšie… my sme si nikdy neboli istí menom, takže aj toto bude asi také na poslednú chvíľu,“ priznala s obavami.
Správu o prírastku do rodiny už spracúvajú aj budúci súrodenci – hoci každý po svojom. „Zo začiatku boli určite prekvapení… ale už sa tešia,“ prezradila. Kým mladší syn to berie detsky nadšene, dcéra Amia, ktorú má Babora z predošlého vzťahu s Tomim Popovičom, ju svojou reakciou poriadne zaskočila! Veď počúvajte...
