Úsek diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Popradom uzavrú: Uzávera sa dotkne aj tunela Bôrik

Tunel Bôrik (Zdroj: ndsas.sk)
POPRAD - Úsek diaľnice D1 medzi križovatkami Mengusovce - Poprad Západ vrátane tunela Bôrik bude v sobotu od 20.00 do 24.00 h uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informuje prešovská krajská polícia.
Uzávera tunela sa týka pravej tunelovej rúry smer Prešov a ľavej tunelovej rúry smer Žilina. „Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit,“ uvádza polícia. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.