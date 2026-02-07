Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Úsek diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Popradom uzavrú: Uzávera sa dotkne aj tunela Bôrik

Tunel Bôrik
Tunel Bôrik (Zdroj: ndsas.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

POPRAD - Úsek diaľnice D1 medzi križovatkami Mengusovce - Poprad Západ vrátane tunela Bôrik bude v sobotu od 20.00 do 24.00 h uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informuje prešovská krajská polícia.

Uzávera tunela sa týka pravej tunelovej rúry smer Prešov a ľavej tunelovej rúry smer Žilina. „Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit,“ uvádza polícia. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.

 
 
Viac o téme: DopravaTunelUzáveraBôrikD1PopradMengusovce
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Všetky povrchy sú ako
Všetky povrchy sú ako sklo: Poľadovica ochromila leteckú dopravu v Berlíne
Zahraničné
Cestujete vlakom? V Rakúsku
Cestujete vlakom? V Rakúsku vás čakajú zmeny, vieme kedy
Domáce
Ilustračné foto
Ohrozená cesta pod Strečnom! Vyhlásili tender na sanáciu svahu
Domáce
Trajekt poľskej spoločnosti Polferries
Mrazy a vietor paralyzujú Poľsko: Krajinu zasiahli výpadky dopravy aj tepla
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili erekciu, potom prvý sex!
Prominenti
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Prominenti
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
Prominenti

Domáce správy

Tunel Bôrik
Úsek diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Popradom uzavrú: Uzávera sa dotkne aj tunela Bôrik
Domáce
Zastavenie trestného stíhania vo
Zastavenie trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek: SNS tlačí na odvolanie náčelníka Generálneho štábu
Domáce
SLOVÁCI POZOR Neznámy muž
SLOVÁCI POZOR Neznámy muž sa snaží platiť FALOŠNÝMI bankovkami vysokej hodnoty! Videli ho vo viacerých prevádzkach
Domáce
Dočkali sme sa: Tuhé mrazy na Slovensku končia. Prichádza oteplenie, bude až 10 °C
Dočkali sme sa: Tuhé mrazy na Slovensku končia. Prichádza oteplenie, bude až 10 °C
Banská Bystrica

Zahraničné

Abbás Arákčí
Iránsky minister zahraničných vecí varuje: Ak Spojené štáty zaútočia, Irán zasiahne americké základne
Zahraničné
Ďalšia búrka na obzore:
Ďalšia búrka na obzore: Španielsko a Portugalsko sú v pohotovosti
Zahraničné
Poľsko uzavrelo dnes ráno
Poľsko v stave POHOTOVOSTI: Armáda UZAVRELA vzdušný priestor a nasadila vojenské letectvo!
Zahraničné
Bezpečnostný incident v USA:
Bezpečnostný incident v USA: Muž čelí obvineniu za vyhrážanie sa zabitím viceprezidenta J. D. Vancea
Zahraničné

Prominenti

NEMRAVNÁ plavba v Benátkach:
NEMRAVNÁ plavba v Benátkach: Bianca Censori prelomila mlčanie... TAKTO to bolo!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 5.kolo, porota
Mená POROTCOV Let's Dance odhalené: Televízia zlanárila hviezdu z Čiech a... Toto je bomba!
Domáci prominenti
32 rokov od premiéry
32 rokov od premiéry Komisára Rexa: Fešný herec starne s gráciou... Teraz vyzerá ešte lepšie!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová
Smotánka je na obraze 30 rokov: Aha, ako vyzerala Judínyová, keď v Markíze začínala!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

BIZARNÁ medicína starých Rimanov:
BIZARNÁ medicína starých Rimanov: Vedci potvrdili, že pacienti užívali ĽUDSKÉ VÝKALY! TOTO mal byť liek?
Zaujímavosti
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký
Vesmírny PRÍZRAK alebo vedecký ZÁZRAK? NASA ukázala záber, ktorý odhaľuje TAJOMSTVO vzniku nových svetov
Zaujímavosti
Čo muži najviac podceňujú?
Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu!
Zaujímavosti
7 potravín, o ktorých
7 potravín, o ktorých si aj vy myslíte, že sú nezdravé: Pravdou je opak!
vysetrenie.sk

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)

Šport

Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Lyžovanie
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 7. februára)
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Zdolali Česko, potom prišla zlá správa: Vynútený krok priniesol obrovské sklamanie
ZOH 2026 Zdolali Česko, potom prišla zlá správa: Vynútený krok priniesol obrovské sklamanie
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Prvá lyžiarska disciplína na olympiáde: Online prenos zo zjazdu mužov
ZOH 2026 Prvá lyžiarska disciplína na olympiáde: Online prenos zo zjazdu mužov
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prostredie práce
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Chcete slobodu, vyšší príjem a prácu podľa seba? Takto začnete podnikať bez chaosu a zbytočných chýb
Rady, tipy a triky
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy

Technológie

AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Bulvár
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Android
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Bezpečnosť
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax

Pre kutilov

Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Zahraničné celebrity
Zimná olympiáda 2026 Miláno–Cortina: Najkrajšie olympijské uniformy, ktoré očarili svet
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
SLOVÁCI POZOR Neznámy muž
Domáce
SLOVÁCI POZOR Neznámy muž sa snaží platiť FALOŠNÝMI bankovkami vysokej hodnoty! Videli ho vo viacerých prevádzkach
Poľsko uzavrelo dnes ráno
Zahraničné
Poľsko v stave POHOTOVOSTI: Armáda UZAVRELA vzdušný priestor a nasadila vojenské letectvo!
Jeffrey Epstein a francúzsky
Zahraničné
ODTAJNENÉ spisy o Epsteinovi: Francúzsky exminister kultúry mal od delikventa žiadať desiatky tisíc eur!
Cestovanie zadarmo má pravidlá:
Domáce
Cestovanie zadarmo má pravidlá: Mnohí zabúdajú, že v TÝCHTO vlakoch potrebujú lístok... Riskujú pokuty!

Ďalšie zo Zoznamu