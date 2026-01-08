Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…

BRATISLAVA - Nový rok, nový veľký krok! A v prípade Lucie "Lussi" Šenkovej to platí stopercentne! Známa vizážistka sa totiž teší z obrovskej novinky!
Lussi svoj život rozbehla vo veľkom štýle! Ambasádorka známej švédskej kozmetickej značky sa rozhodla pre kúpu nehnuteľnosti a otvorene povedala, že do toho išla naplno – a až teraz zisťuje, čo všetko to vlastne znamená. „Kúpila som si dom, takže momentálne zisťujem všetky peripetie, čo to obnáša zariaďovať dom a čo obnášajú stavebné práce. Takže učím sa zároveň, ale teším sa, že to bude moje a podľa mňa.“ Ide o rozostavanú nehnuteľnosť, čiže Lussi rieši úplne všetko – od technických vecí až po detaily. „Zisťujem všetko, čo sa týka statiky, revíznych skúšok… je toho veľa, ale človek má to svoje.“
Samozrejme, že veľa vecí zverila do rúk odborníkom, no niečo si plánuje v dome spraviť sama. Neverili by ste, ale chystá sa maľovať. Po dokončení podlahy teda nebehne do domu so štetcom v ruke. Ten drží v ruke aj ako vizážistka a hoci má doma kozmetiky za plné priehrštia, vždy jej nové produky urobia radosť. A keď ich má nadbytok, poteší nimi svoje kamarátky. Je však predsa len niečo, čo by z ruky nikdy nepustila? Lussi prezradila svoje kozmetické "must have", ale aj to, na čo by sme sa mali v starostlivosti o seba najviac zamerať. Skvelé tipy známej vizážistky stoja za vypočutie…
