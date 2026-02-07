SLOVÁCI POZOR Neznámy muž sa snaží platiť FALOŠNÝMI bankovkami vysokej hodnoty! Videli ho vo viacerých prevádzkach

HANDLOVÁ – Obchody v meste Handlová sú v týchto dňoch v strehu. Po okolí sa pohybuje neznámy muž, ktorý sa snaží platiť falošnými bankovkami vysokej hodnoty. Navštíviť mal už niekoľko prevádzok.
V meste Handlová sa v týchto dňoch pohybuje neznámy muž, ktorý sa snažil vo viacerých prevádzkach platiť falošnou 100-eurovou bankovkou. Správu priniesli noviny.sk s tým, že zatiaľ úspešný nebol. V jednom prípade prišiel o falzifikát pred vlastnými očami.
Predavačka ho odhalila a bankovku roztrhala
Predavačka nemenovanej predajne hovorí, že neznámy muž si chcel kúpiť cigarety a vytiahol 100-eurovú bankovku. "Akonáhle som ju zobrala do ruky, tak som videla, že na nej niečo nesedí, lebo aj kvalita papiera bola veľmi nízka. A keď som sa pozrela bližšie, tak som si všimla, že je to aj zle vytlačené," prezradila.
Ako ďalej spomenula, nenechala sa oklamať a neznámu nič nepredala. Falošnú bankovku si ale nechala. Zákazník mal hrať prekvapeného, že on o ničom nevedel a musel mu to niekto dať. "Samozrejme som sa rozčúlila, tak som tú bankovku odfotila a potom som ju roztrhala, aby ňou nemohol platiť v iných obchodoch," doplnila predavačka.
Niektorí bohužiaľ naleteli
Len nedávno sa niekomu podarilo zaplatiť falošnou 20-eurovou bankovkou. Majiteľ sa dozvedel o falzifikáte až vtedy, keď si chcel peniaze uložiť do banky. Podľa predavačky sa takéto veci nestávajú často, ale odkedy tam pracuje, zákazníci platili už niekoľkokrát falošnými bankovkami.
Hovorkyňa KR PZ Trenčín, Petra Klenková, informovala, že "polícia evidovala v okrese Prievidza za rok 2025 celkom 16 prípadov výskytu falošných peňazí, pričom najčastejšie išlo o falzifikáty dvojeurových mincí."
Prípady sa objavili aj v Starej Turej, kde chcel neznámy muž platiť falošnou 200-eurovou bankovkou. Keď mu predavačka ponúkla platbu kartou, údajne si ju zabudol v aute, no už sa nevrátil.