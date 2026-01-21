Manželka Osťa (†37) nabrala na PRVÉ slová silu až teraz: Namiesto výročia svadby chystá POHREB

BRATISLAVA - S obľúbeným moderátorom Marcelom Osťom Osztasom sa rodina, blízki a kamaráti rozlúčia už dnes v poobedňajších hodinách. Jeho manželka Ľubica nabrala na prvé slová silu až teraz. Namiesto výročia svadby chystá pohreb...
Za moderátorom Osťom (†37) smútia hudobníci, speváci aj tanečníci: Odkaz od Tiny trhá srdce!
Pred pár dňami Slovensko obletela veľmi smutná správa o smrti moderátora Marcela "Osťa" Osztasa. Sociálne siete sa zaplavili do čiernej. Mnoho známych ľudí zo slovenskej scény smútilo. Instagram sa zaplavil spoločnými fotografiami s Osťom, vyznaniami a odkazmi do neba, ktoré sa nečítali ľahko. Jeho smrť najviac zasiahla Osťovho najlepšieho kamaráta Separa, ktorý vo svojom príspevku prezradil, čo sa moderátorovi stalo osudným. Hypeman podľahol zákernej rakovine pankreasu.
„Na tento odchod som fakt nebol pripravený… Keď si šiel pred mesiacom a pol na urgent, že ťa bolí brucho, po tom, ako sme spolu otvorili posledný Kpark, robil som si srandu, že máš zastavené vetry… A ty si tam už v podstate ostal… Keď mi povedali, že to je pankreas v nepeknom štádiu, zrútil som sa ako malý chlapec, lebo som na tom oddelení už raz ležal a vedel som, že z tohto už väčšinou neni cesta von…" priznal.
„Napriek tomu sme verili, dali do pozoru všetkých a všetko, čo mohlo len trochu pomôcť, žil som tým posledné týždne tak intenzívne, že sa mi už zlievali dni… Tá s**rvená bezmocnosť, keď sa tvoj stav stále zhoršoval, bola neznesiteľná… Aj teraz plačem…" dodal pred pár dňami. Na pohreb svojho najlepšieho kamaráta na Slovensku, sa rozhodol neprísť. Rozlúčil sa s ním dôstojne na Bali, kde mali byť v týchto dňoch spolu. Na posledné zbohom zvolil magické miesto, ktoré pre Osťa malo osobitný význam – práve tam povedal pred ôsmimi rokmi svojej manželke Ľubke Áno.
A práve tam mali v týchto dňoch oslavovať výročie svadby. Manželka Osťa nabrala silu na prvé slová až teraz. „Dnes sme mali oslavovať výročie našej svadby. Sľúbili sme si, že to bude vždy niekde pri mori. Namiesto toho však pripravujeme tvoju rozlúčku… Oxymoron života, ktorý nepotrebuje dovetok. Žiadny ma ani nenapadá, lebo len ostalo ticho a prázdnota," napísala k spoločnému videu s ich synčekom.