ZÁZRAK! Bývalý moderátor 10 rokov bojuje so vzácnou rakovinou: Lekári mu dávali 18 mesiacov života!

LOS ANGELES – Americký hudobník a bývalý moderátor populárnej televíznej relácie Entertainment Tonight John Tesh už celých 11 rokov bojuje so vzácnym druhom rakoviny. Lekári mu pritom pôvodne dávali len 18 mesiacov života. Dnes je však – podľa vlastných slov – malým zázrakom, že je stále medzi živými.
Tesh v exkluzívnom rozhovore pre Page Six prezradil, že v roku 2015 mu diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny. Prognóza bola vtedy mimoriadne nepriaznivá. „Dali mi 18 mesiacov života,“ priznal otvorene. „Odvtedy však s rakovinou úspešne bojujem. Stále s ňou bojujem – liečba prebieha v cykloch, raz som na terapii, potom ju na čas prerušia.“ Hudobník zároveň vysvetlil, že jeho choroba nikdy úplne nezmizla. Namiesto toho ju lekári udržiavajú pod kontrolou.
„Nikdy nie som úplne v remisii. Skôr som stabilizovaný, čo je úprimne dosť desivá predstava,“ priznal. Lekári podľa neho používajú metódu takzvaného „pulzovania“. To znamená, že nádor nechajú určitý čas rásť a následne znovu nasadia intenzívnu liečbu. „Nechajú ho trochu narásť a potom ma vrátia späť na liečbu. Takto stále dokola. Je to desivé, kým si na to človek nezvykne. Často si kladiete otázku – prečo vlastne žijem s rakovinou?“
Za to, že je dnes stále nažive, vďačí najmä špičkovým lekárom z MD Anderson Cancer Center v Houstone. Veľkú zásluhu však pripisuje aj svojej manželke, herečke Connie Sellecca, s ktorou je ženatý už 34 rokov. „Bez mojej manželky Connie by som tu dnes nerozprával. Bola celé roky mojím najväčším podporovateľom. Úprimne – už by som bol dávno mŕtvy. Pravdepodobne by som zomrel už v roku 2015,“ povedal. Dôležitú úlohu v jeho boji zohrala aj viera. Tesh prezradil, že počas liečby našiel veľkú silu v biblických veršoch, ktoré hovoria o uzdravení. Jeden z nich – verš z Evanjelia podľa Marka 11:23 – je preňho natoľko silný, že si ho dokonca nechal vytetovať na ruku.
Napriek zdravotným problémom zostáva Tesh mimoriadne aktívny. Bývalý televízny moderátor sa už v roku 1996 rozhodol opustiť televíznu kariéru a naplno sa venovať hudbe. Dodnes koncertuje a komponuje. Nedávno vystúpil aj na zápase NBA All-Star, kde zahral svoju legendárnu basketbalovú melódiu „Roundball Rock“, ktorá sa stala ikonickou témou prenosov NBA na stanici NBC. Okrem hudby vedie aj vlastnú rozhlasovú reláciu „Intelligence for Your Life“, ktorá sa vysiela na viac ako 350 rádiových staniciach po celých Spojených štátoch.