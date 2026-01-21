ROZZÚRENÁ česká herečka: Problémy s autistickou dcérou na letisku... Nie sme k**oti!

TENERIFE - Dovolenka na Tenerife sa pre Mahulenu Bočanovú (58) skončila poriadnym stresom. Pri návrate domov sa jej dcéra Marinka (24) s opatrovateľkou ocitli v situácii, keď ich napriek platným letenkám odmietli vpustiť do lietadla. Herečka musela na letisku bojovať s časom aj byrokraciou, aby sa vôbec dostali na palubu.
Herečka Mahulena Bočanová prežila veľmi stresujúce chvíle. Odcestovala spolu so svojou dcérou Marinkou a jej opatrovateľkou na Tenerife, no pri ceste späť sa na letisku odohrala nepríjemná situácia, ktorá mohla skončiť tým, že by sa domov vôbec nedostali. Po niekoľkých dňoch oddychu pri mori sa Bočanová rozhodla zostať na Tenerife ešte o týždeň dlhšie. Dcéra s opatrovateľkou preto odlietali domov samy, pričom ich herečka prišla osobne odprevadiť na letisko.
Práve táto jej prítomnosť sa ukázala ako kľúčová. Na check-ine totiž nastal problém s letenkami. Napriek tomu, že Marinka aj jej opatrovateľka mali zakúpené lety a potvrdenia v e-maile, personál ich odmietol vpustiť do lietadla. Dôvodom mala byť administratívna chyba v mene opatrovateľky. „Potvrdenie v maili, že máte letenky v poriadku, na letisku na Tenerife nestačí. Na ich španielskej strane nastala chyba – vypadlo písmenko v mene mojej opatrovateľky. A neviem, ako to povedať slušne, jednoducho nás poslali domov. Keby som sa nevedela dohovoriť po španielsky, nemala všetky veci týkajúce sa Marinky ošetrené zo všetkých strán a nebola hysterická kvôli Marinke…,“ opísala herečka situáciu vo videu na sociálnych sieťach.
Bočanová otvorene vysvetlila aj dôvod, prečo pri cestovaní s dcérou volí business triedu. Podľa jej slov nejde o rozmar, ale o nutnosť vyplývajúcu zo zdravotného stavu Marinky. „Kupujem business triedu, aby to bolo rýchlejšie, aby mala pohodlie, aby sme sa vyhli radom, aby som ja neobťažovala ľudí, pretože keď sa autistické dieťa rozhodí, je to peklo pre celé lietadlo. Nerobím to preto, že sme ko*oti, ktorí musia byť v business triede, ale jednoducho je to s Marinkou nevyhnutné. A oni vynechajú písmenko, vyhodia nás a povedia: ‚Zoberte si kufre, je to váš problém, nemáte letenku,‘“ dodala rozhorčene.
Po približne dvadsiatich minútach napätia sa však situáciu podarilo vyriešiť a Marinka s opatrovateľkou napokon nastúpili na palubu lietadla. „Nenechala som sa odbiť, bolo to nepríjemné a zdržali nás asi dvadsať minút," uviedla herečka s úľavou. Zároveň upozornila rodičov detí s poruchami autistického spektra, aby si pri cestovaní dôkladne kontrolovali všetky údaje v letenkách a boli pripravení riešiť aj nečakané komplikácie. Marinka je dcérou Mahuleny Bočanovej a podnikateľa Viktora Mráza. Ich partnerský vzťah sa skončil v roku 2009.
