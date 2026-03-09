Najznámejší slovenský bazár mení podmienky na svojom webe: Už im pretiekol pohár trpezlivosti, budete musieť platiť!

BRATISLAVA - Podvodníci nespia a v kybernetickom priestore je ešte ťažšie ich odhaliť. Aj preto jeden z najznámejších portálov na predaj second hand vecí, elektroniky, realít či oblečenia zásadne zmenil pravidlá. Vec sa mala totiž tak, že na portál a následne na jeho užívateľov robili pravidelné nájazdy podvodníci, pričom často nešlo ani o živé ľudské bytosti. Strojom písané správy o zaslaní kuriéra a zaplatení objednávky vopred už mnohí dôverne poznajú a nepomohlo ani upozornenie, ktoré portál v mailoch avizoval.
Ide o portál Bazoš.sk, ktorí používa väčšina Slovákov na predaj drobnej elektroniky, nábytku či oblečenia. V poslednej dobe sa po zaregistrovaní inzerátu v e-mailových schránkach predávajúcich objavovali do pár minút pochybné ponuky od podvodníkov na zaslaní kuriérov a že "všetko uhradia oni". Podvodné praktiky presiahli únosnú mieru, a tak portál prikročil k zásadnému kroku, čím chce obísť tieto prekážky a "poľudštiť" predaj overením.
Bazoš už o tomto kroku užívateľa informuje v momente, keď inzerát uverejňuje. Ide o platbu vo výške jedného centu na celý rok, ktorý má údajne ľudí chrániť pred podvodníkmi. Keďže však žijeme v dobe, kde sa už podvodníci naučili falšovať stránky internet bankingov všetkých slovenských bánk. Aj preto sa oprávnene pýtali, či aj tento oznam nie je podvod a či majú vôbec niekde nejaký cent posielať.
Podvod to však nie je.
Portál si od tohto jednocentového poplatku sľubuje registráciu zariadenia, z ktorého sa inzerát následne overí. Overenie sa odohráva tak, že používateľ napíše svoje telefónne číslo do formulára na portál a následne mu príde SMS správa s číselným kódom, ktorý zadá späť na stránke. Ide o opatrenia pre "väčšiu ochranu používateľov", kde sa tiež môže vyžadovať prepojiť overené mobilné číslo s bankovým účtom, z ktorého tento cent odíde.
"Pre zjednodušenie platby je možné použiť QR kód. Táto mikroplatba je nevratná," tvrdí portál s tým, že takáto platba v žiadnom prípade neznamená udelenie súhlasu na sťahovanie ďalších platieb z účtu. Na takéto úkony sa udeľuje individuálny súhlas.