Hranolky a Cola na bolesť hlavy? Lekár šokuje: Tento BIZARNÝ TRIK z internetu má vedecké vysvetlenie!

LONDÝN - Na sociálnych sieťach sa šíri nezvyčajný tip, ktorý údajne pomáha zmierniť migrénu – veľká Coca-Cola a porcia hranoliek z McDonald’s. Podľa lekára za tým môže byť viacero vedeckých vysvetlení, hoci odborníci upozorňujú, že nejde o univerzálny liek.
Migréna patrí medzi najnepríjemnejšie typy bolesti hlavy a postihuje približne jedného zo siedmich ľudí. Pre mnohých pacientov býva taká intenzívna, že bežné lieky proti bolesti často neprinášajú očakávanú úľavu. Aj preto sa na internete pravidelne objavujú rôzne netradičné „triky“, ktoré majú pomôcť zmierniť jej príznaky. Jedným z najnovších je kombinácia veľkej Coca-Coly a hranoliek z McDonald’s, píše na svojom portáli LadBible.
Prečo niektorí ľudia po takomto jedle pociťujú úľavu?
Na tento fenomén reagoval medicínsky pedagóg známy ako doktor Myro, ktorý sa pokúsil vysvetliť, prečo niektorí ľudia po takomto jedle pociťujú úľavu. Podľa neho za tým stoja tri hlavné faktory – dopamín, kofeín a vysoký obsah soli. Prvým dôvodom môže byť takzvaný dopamínový efekt. Konzumácia obľúbeného jedla aktivuje v mozgu systém odmeny, čo zlepšuje náladu a môže aspoň čiastočne zmierniť pocit nepohody spojený s migrénou.
Dôležitú úlohu zohráva aj kofeín v nápoji. Veľká Coca-Cola obsahuje približne 85 miligramov kofeínu, čo je množstvo porovnateľné s tým, ktoré sa nachádza v niektorých liekoch proti bolesti hlavy. Kofeín totiž dokáže ovplyvniť receptory v mozgu a u niektorých ľudí zmierniť príznaky migrény. Tretím faktorom je vysoký obsah soli v hranolkách. Sodík môže pomôcť doplniť elektrolyty v tele a zmierniť dehydratáciu, ktorá patrí medzi známe spúšťače migrény. Okrem toho sacharidy môžu rýchlo zvýšiť hladinu cukru v krvi, čo môže tiež prispieť k dočasnej úľave.
Nejde o univerzálne riešenie
Odborníci však upozorňujú, že takáto kombinácia nie je univerzálnym riešením. U niektorých ľudí môže kofeín alebo vysoký príjem soli naopak migrénu zhoršiť. Navyše ide skôr o krátkodobé zmiernenie príznakov než o skutočnú liečbu.
Lekári preto odporúčajú, aby ľudia trpiaci častými migrénami hľadali skutočné príčiny svojich problémov a konzultovali ich s odborníkom. Medzi najčastejšie spúšťače patria stres, nedostatok spánku, dehydratácia či nepravidelné stravovanie. Aj keď sa teda kombinácia Coca-Coly a hranoliek môže pre niektorých ľudí javiť ako rýchla pomoc, odborníci zdôrazňujú, že ide skôr o zaujímavý internetový fenomén než o overený medicínsky postup.