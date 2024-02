Spevákov PODVOD na Slávikovi: Hviezdy sú SKLAMANÉ, TV Nova zúri… Využil nás!

(Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - V novembri obletela verejnosť správa o škandále, ktorý sa udial na Českom slávikovi. V momente, keď po červenom koberci prechádzal Jan Bendig (30), pribehol k nemu neznámy muž a posypal ho múkou. Hovorilo sa tiež, že pri tom speváka častoval rasistickými poznámkami. Teraz polícia prišla so šokujúcim tvrdením, že to bolo celé dohodnuté... Hviezdy sú sklamané a televízie Nova zúri!

České médiá koncom novembra zaplnili články o škandále, ktorý sa udial na Českom slávikovi. V momente, kedy po červenom koberci prichádzal Jan Bendig, neznámy muž ho posypal múkou. Hovorilo sa dokonca, že pri tom kričal slovo "cigáň". Spevák vtedy tvrdil, že ho incident zlomil a znášal ho veľmi ťažko.

„Mrzí ma to. Naozaj veľmi. To, že celý život musím stále určitým ľudí presviedčať, nech ma nehádžu do jedného vreca a nepozerajú na mňa cez prsty, je niekedy fakt psychicky unavujúce,“ vyjadril sa vtedy spevák. A niekoľkokrát ľudí ubezpečoval, že nešlo o nič zinscenované. „Zase musím niektorých ľudí presviedčať, že naozaj nemám potrebu po sebe hádzať múku, aby som bol "slávny" a písalo sa o mne,“ dodal.

No polícia aktuálne prišla s verziou, že celý múčny útok bol naozaj vopred dohodnutý. „Kriminalisti celý incident na Českom slávikovi preverili a detektívi z odboru extrémizmu a terorizmu zistili, že obaja účastníci sa na celej udalosti dohodli,“ vyjadril sa hovorca pražskej polície Richard Hrdina s tým, že prípad odovzdali príslušnému orgánu na prešetrenie a obom účatníkom hrozí pokuta 50 tisíc korún.

To poriadne prekvapilo jeho hviezdne kolegyne, ktoré tomu nedokážu uveriť. „Honza je môj kamarát a nechce sa mi veriť, že by niečo také mala byť pravda,“ vyjadrila sa pre Super.cz Monika Bagárová s tým, že nechce byť súčasťou tejto kauzy. „No, jediné, čo mi napadá, je, že by som sa radšej múkou posypala, aby som v tom bulvári nebola. Ale ak je to pravda, tak je to, uff, uff, trapas. Pred bulvárnou pozornosťou skutočné hviezdy zdrhajú, určite ju nevyhľadávajú. Držím mu palce, aby to pravda nebola a obhájil sa,“ povedala herečka Mahulena Bočanová.

Ťažké srdce na Bendiga má v tejto súvislosti aj televízia Nova. „Pokial sa potvrdí, že indicent bol zinscenovaný, sme sklamaní, že niekto využil predávanie cien Český slávik, ktorý je už viac ako 60 rokov oslavou čekej hudobnej scény, k svojmu vlastnému zviditeľneniu. Tiež je nám veľmi ľúto, že spevák, ktorému sme dokonca dali priestor vystúpiť v programe živého prenosu, uvrhol negatívne svetlo na celý galavečer,“ vyjadril sa PR manažér televízie Nova Daniel Maršalík.